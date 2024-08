Poddąbie to idealne miejsce dla tych, którzy pragną spędzić wakacje nad morzem w spokojnej atmosferze , z dala od tłumów i komercji. Miejscowość ta oferuje nie tylko relaks na ustronnej plaży, ale również możliwość aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

Plaża w Poddąbiu , choć nieco węższa i miejscami kamienista, zachwyca swoją dzikością i malowniczym klifem, który góruje nad wybrzeżem. Dla miłośników spacerów po piasku, takie otoczenie oferuje doskonałe warunki do relaksu na świeżym powietrzu. Żeby dotrzeć na plażę pod klifem, musimy jednak zejść na nią schodami.

Latem na plaży działa strzeżone kąpielisko, co sprawia, że Poddąbie jest również dobrym miejscem na rodzinne wakacje z dziećmi. Urokliwe, strome zejścia na plażę prowadzą przez gęsty las, który tworzy iście bajkowy krajobraz. Turyści mogą tu cieszyć się czystym, jodowanym powietrzem oraz panoramicznymi widokami na Morze Bałtyckie.

Zabytki i atrakcje w okolicach Poddąbia. Co warto zobaczyć?

Poddąbie to także świetny punkt wyjściowy do zwiedzania okolicznych atrakcji. W odległości zaledwie kilkunastu minut jazdy samochodem znajduje się Słowiński Park Narodowy, znany z ruchomych wydm oraz Jeziora Gardno , które przyciąga miłośników sportów wodnych, takich jak kitesurfing czy windsurfing. Gardno, z uwagi na swoją płytkość, jest idealnym miejscem zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych sportowców.

Z Poddąbia możemy również wybrać się na jednodniową wycieczkę do oddalonych o 15 km Rowów lub Ustki. Rowy to urokliwa, rybacka nadmorska wieś, która leży w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego. Plaża w Rowach jest szeroka i czysta, a w sezonie letnim ma wydzielone dwa strzeżone kąpieliska. Z kolei Ustka to chętnie odwiedzany przez turystów nadmorski kurort, który słynie z szerokich plaż, malowniczego portu i latarni morskiej.