Kraków przegrywa z małym miasteczkiem. Najlepszy wodny plac zabaw w Małopolsce

Kozienice zaskoczyły mieszkańców Małopolski. Czyżby ich atrakcja przebiła Kraków?

Park Rekreacyjno-Sportowy został uroczyście otwarty 15 lipca 2023 roku. Podzielono go na 3 strefy. Pierwsza to wodny plac zabaw, który dzieli się na dwie części: dla dzieci młodszych i dzieci starszych. Co ciekawe, znajduje się tam także integracyjny plac zabaw dla najmłodszych z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wstęp jest całkowicie darmowy. Skorzystać z placu można od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 10-20.

Natomiast druga strefa, to część leśna, w której znajdują się drewniane kładki, ławki, leżaki oraz wodotryski. Teren otoczony jest zielenią, dzięki czemu można doświadczyć tam relaksu i spotkania z naturą. Wszystko to opatulone jest kozienickimi sosnami.

Ostatnia, czyli trzecia strefa nazwana została plenerową. To wielofunkcyjna część, w której znajduje się scena. To właśnie tam odbywają się wszelkie wydarzenia i uroczystości, które zwołują mieszkańców Kozienic w jedno miejsce. To strefa do jednoczenia ze sobą ludzi i wspólnego spędzania czasu. Administratorzy obiektu apelują na stronie internetowej Urzędu miejskiego w Kozienicach, aby szanować siebie i wszystkich dookoła oraz dbać o wspólną przestrzeń.

Park Rekreacyjno-Sportowy w tym roku został otwarty 15 czerwca i będzie funkcjonował do połowy września, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Co Kraków ma do zaoferowania? Do Kozienic mu daleko

Kraków, czyli serce województwa małopolskiego, jest uwielbiany przez turystów i lokalnych mieszkańców. Ma do zaoferowania wiele atrakcji, takich jak Wawel, Kopiec Kościuszki, czy piękne trasy rowerowe. Jednak jak się okazuje, gorzej wypada na tle wodnych placów zabaw w danym regionie. Krakowski obiekt zlokalizowany w Parku Jordana nie umywa się do tego w Kozienicach. Choć najmłodsi mogą bezpłatnie korzystać z danego miejsca, to jednak wiele mu brakuje, aby uzyskać miano „najlepszego w Małopolsce”.

Park wodny w Parku Jordana w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował na Facebooku, że już 1 czerwca został otwarty wodny plac zabaw w Parku Jordana. Obiekt ma być czynny codziennie w godzinach 10-20. Znajdziemy tam fontanny wyskakujące z ziemi, kurtyny wodne, rurki, z których tryska woda oraz grzybki. Dodatkowo obok znajdują się ławki, stoliki i przebieralnie. Jak twierdzi zarząd, ma być to miejsce, którego nie będą chciały opuścić dzieci i dorośli. Jednak, czy to rzeczywiście atrakcja nie do zapomnienia?

