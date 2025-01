Alicante to "miasto światła"

Tęsknota za ciepłem i słońcem to dolegliwość, na którą cierpi wielu z nas podczas zimowych miesięcy spędzanych w Polsce. Przygnębiająca szaruga skłania cię do szukania chwili wytchnienia w przyjemniejszych rejonach Europy?

Dawną nazwę Alicante — Lucentum — związaną z czasami rzymskimi, tłumaczono jako "miasto światła". Być może było to związane ze znaczeniem strategicznym miasta, potem mogło być kojarzone z tradycją organizowania licznych fiest. Współcześnie nie byłoby błędem interpretowanie jej w kontekście pogody panującej w tym regionie Hiszpanii. Costa Blanca szczyci się nawet 300 słonecznymi dniami w ciągu roku, więc upolowanie ładnej aury nie musi wiązać się z wyprawą w szczycie sezonu turystycznego.

Widok z górującego nad miastem Zamku św. Barbary 123RF/PICSEL

Słońce i ciepło trzy godziny od Polski

Średnio tyle trwa lot z Polski do Alicante. Bezpośrednie połączenia dostępne są z wielu miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Katowic, Gdańska i Łodzi. Loty obsługiwane są przez przewoźników tanich linii, więc łowcy lotniczych okazji mogą się wykazać i upolować bilety w stosunkowo niskich cenach.

Kiedy opłaca się to najbardziej? Najzimniejszy okres trwa od grudnia do lutego, a według popularnych wyszukiwarek lotów najtańsze bilety do Alicante dostępne są w styczniu. Cena najbardziej okazyjnych biletów to przedział 112-129 zł w jedną stronę (w zależności od konkretnej daty i miasta wylotu). Okres zimowy nie oznacza jednak, że będziemy skazani na spędzanie czasu w hotelu. Temperatury oscylują w przedziale 14-16°C, choć zdarza się, że słupki są w stanie pokazać nawet 19°C. W styczniu czeka nas średnio 26 słonecznych dni. Być może nie będziemy mieli okazji skorzystać z kąpieli w morzu, ale jest to czas odpowiedni na aktywny wypoczynek i zwiedzanie. Poza sezonem wysokim w Alicante jest mniej tłoczno, a ceny na miejscu, zwłaszcza pod kątem noclegów, są korzystniejsze.

Kiedy lecieć do Alicante na wakacje?

Jesteś na etapie planowania urlopu w Hiszpanii? Najcieplejsze miesiące w Alicante to sierpień, lipiec i czerwiec. Latem temperatura dochodzi tu do poziomu 28-29°C w ciągu dnia, a ryzyko deszczu jest znikome. Jednocześnie morska bryza łagodzi wakacyjne upały, sprzyjając zażywaniu morskich kąpieli. Temperatura wody w sierpniu to przyjemne 25°C, w lipcu oraz we wrześniu jest niższa zaledwie o jeden stopień. Można więc przyjąć, że dla fanów plażowania okres między czerwcem a wrześniem będzie najbardziej odpowiedni.

Costa Blanca docenione przez Światową Organizację Zdrowia

W Alicante i na całym Białym Wybrzeżu panuje specyficzny, wyjątkowo łagodny mikroklimat. Brakuje tu skrajnych zjawisk pogodowych — latem nie występują tutaj upały nie do zniesienia, a zimą krajobraz nie jest zdominowany przez ulewne deszcze. Dodatkowo region zachęca do wizyty pasami piaszczystych plaż i malowniczymi zatokami wcinającymi się w ląd wśród skalistych cypli.

"Miasto światła" w pełnej krasie 123RF/PICSEL

Costa Blanca to 240-kilometrowe wybrzeże, które zadowoli nie tylko fanów wygrzewania się na ciepłym piasku. Zabytki i możliwość poznawania lokalnych zwyczajów (np. poprzez udział w różnorodnych fiestach) to gratka dla fanów historii podawanej w wyjątkowo przystępnej formie. Liczne trasy piesze i rowerowe zostaną docenione przez miłośników aktywnego wypoczynku. Można powiedzieć więc, że sezon trwa tutaj cały rok, a zima nie odbiera Alicante i okolicom uroku oraz walorów turystycznych. Warto wspomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że tutejszy klimat należy do najzdrowszych na świecie.

