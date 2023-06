Wyspa Hvar – dlaczego słynie z lawendy?

Wyspa Hvar leży u wybrzeży południowej części Chorwacji. Największą miejscowością na wyspie jest miasto Hvar liczące około 3,5 tys. mieszkańców. Miejscowa ludność żyje przede wszystkim z turystyki, jednak jednym z najbardziej charakterystycznych zajęć mieszkańców wyspy jest uprawa lawendy. Śródziemnomorski klimat sprzyja rozwojowi tej rośliny, dzięki czemu turyści odwiedzający wyspę mogą zobaczyć nie tylko malownicze zatoki, ale również rozległe, kolorowe i cudownie pachnące pola.

Reklama

Zdjęcie Lawendowa wyspa Hvar zachwyca pięknymi widokami. / 123RF/PICSEL

Z lawendy uprawianej na wyspie Hvar, miejscowi wyrabiają olejki. Aromatyczny specyfik jest chętnie kupowany przez urlopowiczów. Preparat może rzekomo pomóc w przypadku bólów głowy i problemów ze snem. Można go nabyć w większości sklepów z pamiątkami.

Kiedy kwitnie lawenda na Hvar? Zapierające dech w piersiach pola kwitnącej lawendy można ujrzeć już od końca czerwca. Rośliny wówczas wypuszczają piękne kwiaty w odcieniach fioletu. Okres kwitnienia trwa do połowy lipca.

Gdzie i kiedy jechać na wyspę Hvar?

Osoby chcące odwiedzić lawendową wyspę Hvar w Chorwacji z łatwością znajdą nocleg w miejscowości Hvar. Oferta turystyczna jest naprawdę szeroka – oprócz mnóstwa hoteli i pensjonatów, turyści znajdą tam różnego rodzaju restauracje, kafejki, bary i sklepy. Miłośników zwiedzania z pewnością zainteresują zabytki takie jak katedra św. Szczepana, Pałac Paladini czy Klasztor Franciszkanów. Jednym z ważniejszych punktów wycieczki powinna stać się również górująca nad miastem Twierdza Španjola. Poruszając się po wyspie samochodem, warto uważać na kręte drogi, które bywają niebezpieczne.

Będąc na wyspie Hvar, nie należy zapomnieć o innych urokliwych miejscowościach. Jedną z nich jest wieś Velo Grablje, przez wielu uważana za serce Hvaru. Położona na wschód od miasta Hvar opuszczona osada to miejsce, w którym z końcem lipca odbywa się Festiwal Lawendy. Widowisko jest ochoczo odwiedzane przez turystów i stanowi okazję do wzięcia udziału w targach artystycznych czy konferencjach i warsztatach. Podczas festiwalu można również zakupić wiele lokalnych produktów od producentów z całej wyspy.

Zdjęcie Hvar, Chorwacja. / 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej jechać na wyspę Hvar? Najbardziej dogodny termin to końcówka lipca. Wówczas można liczyć na najwyższe temperatury. To właśnie wtedy odbywa się również wspomniany Festiwal Lawendy. W lipcu można również zobaczyć kwitnące pola tej rośliny, co dla wielu osób będzie niezapomnianym widokiem.

Rajską wyspę Hvar z pewnością warto odwiedzić. Przez wielu podróżników jest uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie. Szeroka oferta turystyczna oraz malownicze pola lawendy sprawiają, że wyspa zadowoli osoby, które chcą odpocząć w pięknym i ciekawym miejscu.

Przeczytaj też:

Samochodem do Chorwacji. Ile zapłacę za winiety?

Chorwacja, Włochy, Paryż. W tych miejscach na turystów czekają zakazy

Brak tłumów, cisza i spokój. Najpiękniejsze odludne plaże w Chorwacji