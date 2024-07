Lazurowa woda i złoty piasek. Malediwy Mazur to jedno z najczystszych jezior w Polsce

Jezioro z krystalicznie czystą wodą o lazurowym odcieniu, łagodnym zejściem do wody i złotym piaskiem. Nie jest to opis zagranicznego kurortu, a mazurskiej perły otulonej bujnymi lasami. Jezioro Świętajno Narckie zachwyca otoczeniem i warunkami idealnymi do wypoczynku w sielskiej atmosferze. Bywa nazywane "Malediwami Mazur" i w tym przypadku określenie to jest jak najbardziej adekwatne.