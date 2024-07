Jedyny taki rejs na świecie możliwy jest w Polsce. Tu statki pływają nie tylko po wodzie

Rejsy statkami to jedna z ulubionych letnich, turystycznych rozrywek. Słońce, piękne widoki i chłodna bryza nieodmiennie kojarzą się z wakacyjnym klimatem. Zaś jeziora i rzeki to nieodłączna część terenów Mazur Zachodnich i to właśnie tam można znaleźć unikalną na skalę świata atrakcję - rejs statkami, które pływają nie tylko po wodzie.