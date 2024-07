Spis treści: 01 Co spakować na wakacje do Chorwacji? Polka radzi

02 Dlaczego w Chorwacji potrzebne są buty do wody?

03 Uważaj na nie w wodzie. Bliskie spotkanie może być opłakane w skutkach

Co spakować na wakacje do Chorwacji? Polka radzi

Magdalena to Polka, która na co dzień mieszka w Chorwacji. Pracuje jako lektorka języka chorwackiego, a na TikToku prowadzi popularny profil @chorwackinadziś. Polka dzieli się w mediach społecznościowych licznymi wskazówkami dotyczącymi nie tylko języka chorwackiego, ale i podróży do tego pięknego kraju.



W jednym ze swoich viralowych postów wskazała, czego nie możemy zapomnieć, pakując się na wakacje do Chorwacji. Według Polki jedną z rzeczy, o której turyści często zapominają, jadąc na urlop, są buty do wody. Jeśli o nich zapomnimy, możemy nabawić się problemów.

Dlaczego w Chorwacji potrzebne są buty do wody?

Wybrzeże Chorwacji zachwyca krystalicznie czystą i ciepłą wodą, jednak wiele plaż w tym śródziemnomorskim kraju jest kamienista. Chodzenie boso po kłujących i gorących kamieniach i żwirze nie tylko jest nieprzyjemne, ale i niebezpieczne. Ich ostre krawędzie mogą zranić nasze stopy, nie wspominając już o ryzyku poślizgnięcia się na śliskich kamieniach podczas wchodzenia do wody.



Z tego powodu na wakacje do Chorwacji warto zabrać antypoślizgowe buty do wody, które dodatkowo ochronią nasze stopy przed otarciami.

Uważaj na nie w wodzie. Bliskie spotkanie może być opłakane w skutkach

Innym ważnym powodem, dla którego spędzając wakacje w Chorwacji, lepiej mieć ze sobą buty do wody, są jeżowce. Te morskie stworzenia pokryte są ostrymi kolcami, które mogą przebić naszą skórę, jeśli staniemy na nie bosą stopą. Jeżowce lubią płytką wodę, dlatego szczególnie musimy na nie uważać podczas kąpieli.



Nadepnięcie na jeżowca może być dla nas bardzo niebezpieczne, ponieważ taka rana może w łatwy sposób ulec zakażeniu. Z tego powodu należy jak najszybciej pozbyć się kolców z ciała, a następnie opatrzyć ranę. Jeśli usunięcie kolców pęseta jest niemożliwe, konieczny będzie kontakt z lekarzem.

