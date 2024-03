Gdzie najtaniej na majówkę z biurem podróży? Podpowiadamy

Przeglądając oferty touroperatorów trudno jest wywnioskować na pierwszy rzut oka, który z kierunków jest najbardziej opłacalny cenowo, gdyż koszty są do siebie naprawdę zbliżone. Pojawiają się oferty do Grecji, Chorwacji, Włoch i Czarnogóry. Jednak tego typu wycieczki w najtańszych pakietach wynoszą ok. 2700 zł za osobę na dany moment. Czy są to opłacalne oferty? To kwestia dyskusyjna.

Korzystniej prezentują się wycieczki z biurami podróży do Turcji, gdyż za podobną cenę zapewniany jest w większości ofert pakiet all inclusive. Maj w tym kraju jest ciepłym miesiącem, a średnia temperatura wynosi ok. 25-27 stopni Celsjusza. To na pewno świetny okres do wypoczywania na plażach i zwiedzania. To także odpowiedni kierunek na dany okres dla osób, które męczą letnie temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza.

Alanya nocą Getty Images

Gdzie najtańsze loty na majówkę?

Przeanalizowaliśmy także oferty dostępne na platformie esky.pl, które gwarantują także lot plus hotel. Za korzystną cenę możemy znaleźć oferty np. do Łotwy za ok. 750 zł za osobę. Co ciekawe w podobnej cenie znajdziemy także propozycje spędzenia urlopu w Polsce np. w Warszawie.

Tanie wyloty wraz z zagwarantowanym hotelem znajdziemy do Bułgarii, Szwecji, Czech i Niemiec. Wszystko w granicach do 1000 zł za osobę. Jednak warto zauważyć, że są to oferty bez wyżywienia.

Najkorzystniej cenowo na tle innych kierunków wypada zdecydowanie Ryga. Bez problemu znajdziemy oferty ze śniadaniem od 1000 zł za osobę. To świetny pomysł na kilkudniowy wypad na zwiedzanie stolicy Łotwy. Znajdziemy tam katedrę, kościoły i różnorodne muzea.

Ryga, Łotwa Getty Images

Majówka na własną rękę. Loty do 500 zł

Chcąc zorganizować sobie indywidualny, majówkowy wyjazd, możemy to zrobić również na własną rękę. Linie lotnicze oferują tanie przeloty do różnych miejsc na świecie. Trzeba wtedy jednak liczyć się z dodatkowymi opłatami za wyżywienie, hotele oraz transport po kraju.

Może to być świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie szukają wygórowanych, 5-gwiazdkowych hoteli, gdyż mogą skorzystać z ofert noclegowych w takich aplikacjach, jak Airbnb. Jednak zawsze trzeba pamiętać, aby zachować pewną ostrożność.

Ryanair oferuje przeloty w granicach 500 zł za osobę do Włoch - Ankona, Turyn, Piza, oraz do Belgii - Bruksela-Charleroi.

Turyn, Włochy Getty Images

