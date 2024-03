Gdzie w tym roku najtańsze all inclusive? Wypoczniesz tam za grosze i poczujesz się jak VIP

Bułgaria jest jednym z topowym kierunków turystycznych wśród Polaków

W ostatnich latach na dużej popularności wśród Polaków zyskuje Bułgaria. Dlaczego? Za przyzwoitą cenę możemy spędzić 7 dni za granicą, nie martwiąc się przy tym o kwestie finansowe.

Jeśli marzymy o słonecznej pogodzie, warto rozważyć rezerwację terminów pomiędzy czerwcem a sierpniem, gdyż wtedy jest tam zdecydowanie najcieplej. Jeżeli jednak chcemy cieszyć się ciepłą, morską kąpielą oraz brakiem opadów, to najlepszym miesiącem będzie sierpień. W Bułgarii latem możemy spodziewać się pogody na poziomie ok. 25 stopni Celsjusza, co jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które męczą egipskie upały.

Varna Getty Images

Oferty za grosze. Tam wypoczniesz jak król

Przeglądając oferty w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia, można zaobserwować wzrost cen w porównaniu do zeszłego roku. Jednak jest jeszcze szansa na znalezienie wakacji za przystępną cenę. Z kilkoma biurami można zarezerwować wyjazd w pakiecie all inclusive za ok. 4 tys. za dwie osoby.

Większość propozycji dotyczy Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu. Za pośrednictwem różnych touroperatorów znajdziemy wiele ofert w hotelach 3 i 4 gwiazdkowych. Jednak warto zauważyć, że znajdą się także propozycje noclegu na 7 nocy wraz z przelotem za ok. 3,5 tys. za dwie osoby. Dzięki temu możemy wyjechać na królewskie wakacje za ok. 1750 zł za osobę.

Większość biur oferuje:

przelot,

zakwaterowanie,

transfer,

ubezpieczenie,

bagaż.

Dodatkowo wiele hoteli posiada własny basen, SPA, siłownię, prywatną lub publiczną plażę w pobliżu i pełne wyżywienie. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie sporo zaoszczędzić na jedzeniu, napojach i innych atrakcjach. Śniadanie, obiad i kolacja, z reguły w formie bufetu, oraz przekąski w ciągu dnia sprawią, że możemy poczuć się jak prawdziwy VIP.

Pakiety all inclusive często oferują wiele udogodnień za niewielką cenę Getty Images

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Zarówno w Słonecznym Brzegu, jak i w Złotych piaskach doświadczymy czystych, piaszczystych plaż, które chętnie wybierane są przez turystów. Do dyspozycji rodzin z dziećmi są różne aquaparki i luna parki. W Złotych Piaskach znajdziemy także zoo i delfinarium. Co ciekawe, Słoneczny Brzeg słynie z nurkowania. Choć Bułgaria może nie kojarzyć się z takowymi atrakcjami, to możemy udać się tam na podwodną przygodę. Popularne są tam także rejsy jednodniowe i testowanie bułgarskiej kuchni. W Słonecznym Brzegu nie zabraknie także miejsc dla miłośników nocnego życia.

W Bułgarii warto odwiedzić miasta takie jak:

Nessebar,

Pomorie,

Burgas,

Varna.

Varna Getty Images