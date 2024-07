Miejscowość to jeden z najczęściej odwiedzanych kurortów nadmorskich w Polsce. Miejscem, które cieszy się wśród odwiedzających największą popularnością, jest plaża, która zyskała miano "polskiego Dubaju". Pomiędzy kamiennymi ramionami otaczającymi przybrzeżne wody, znajdują się jedne z najcieplejszych i najczystszych kąpielisk w Polsce . A to dzięki ograniczeniu przepływu morskiej wody i "zamknięcie" jej w utworzonych "basenach".

- Budowa całej konstrukcji wiązała się ze stworzeniem pięciu ogromnych, kamiennych ramion wysuniętych 180 metrów w morze. Przez 2 lata niemal 24 godziny na dobę dziesiątki ciężarówek dowoziły granitowe skały, z których tworzono owe ramiona. Kolejny etap, trwający kilka miesięcy, obejmował refulację plaży czyli przepompowanie piasku z dna morskiego do wcześniej utworzonych "kwater". Warto przy tym dodać, że słowo "refulacja" nie oddaje do końca charakteru prac, gdyż nie odtwarzano żadnej plaży, a... tworzono nową - podaje portal jaroslawiec.pl.

Jarosławiec to nie tylko wspomniana plaża. Jeżeli planujecie wakacyjną wyprawę do tego nadmorskiego kurortu, warto odwiedzić znajdującą się tu ceglaną latarnię morską. Z balkonu, na wysokości 33 metrów rozciąga się widok na morze i dwa jeziora: Kopań i Wicko. Kolejne popularne miejsce to Zielony Domek na klifie. Obiekt znajduje się tuż nad klifem i powstał w latach 50. XX wieku jako część telekomunikacyjnego zakładu pracowniczego z Poznania. Niegdyś było to kilka domków, wchodzących w skład ośrodka, ale ze wszystkich zachował się tylko jeden. Pozostałe osunęły się do morza.