Kraków znajduje się w czołówkach rankingów, jeśli chodzi o najchętniej odwiedzane polskie miasta. Pisaliśmy już, że miasto znalazło się w pierwszej dziesiątce 20 najlepszych miast Europy dla podróżujących solo. Listę przygotowała linia lotnicza WizzAir w oparciu o dane portalu TripAdvisor. W ubiegłym roku stolica Małopolski znalazła się na trzecim miejscu w rankingu miejsc w Europie najlepszych na city break (badania portalu Post Office Travel Money).

Oprócz tego Kraków znalazł się m.in. na liście miast najlepszych do odwiedzenia zimą, w którym wyprzedził Berlin czy Kopenhagę. W ubiegłym roku Kraków znalazł się też w gronie 100 najlepszych europejskich metropolii (raport "Europe’s Best Cities in 2023").

Kraków: ponad 9 mln turystów w 2023 roku

Miasto postanowiło opublikować wstępne, turystyczne podsumowanie 2023 roku. Według szacunkowych danych, które mają zostać potwierdzone szczegółowymi analizami, całkowita liczba turystów w Krakowie w 2023 roku sięgnęła 9,4 mln. Dla porównania: w 2022 roku miasto odwiedziło 8,4 mln osób.

- Niewątpliwie potencjał Krakowa jest zauważalny dla kolejnych grup turystów. Świadczy o tym 157- procentowy wzrost liczby odwiedzających zagranicznych i 5,9-procentowy wzrost liczby odwiedzających krajowych od czerwca do sierpnia 2023 roku w stosunku do zeszłorocznych danych za ten sam okres - czytamy w komunikacie opublikowanym przez miasto.

Zdjęcie Zamek Królewski na Wawelu / 123RF/PICSEL

W tzw. wysokim sezonie do Krakowa przyjechało najwięcej turystów z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. W minione wakacje stolicę Małopolski równie chętnie odwiedzali goście z krajów arabskich.

- Tylko ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do stolicy Małopolski przybyło o 111% więcej gości niż w okresie czerwiec-sierpień 2022 roku - podaje miasto.

Wspomniane wyniki przekładają się również na zainteresowanie krakowskimi muzeami. W ubiegłym roku Zamek Królewski na Wawelu odwiedziło 2 mln 588 tys. osób. Wzrost odwiedzających odnotowało również Muzeum Krakowa - wszystkie oddziały miejskiej instytucji odwiedziło 1 mln 250 tys. osób.

Miejsca z klimatem, miejsce festiwali i kultury

Kraków od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów. Rynek Główny, bazylika mariacka, Wawel czy Kazimierz to tylko niektóre z miejsc, które zdaniem turystów warto odwiedzić. Niektórzy decydują się na wycieczki również do innych miejsc miasta, na przykład Nowej Huty czy Podgórza.

Bogactwo zabytków, architektura, kawiarnie i restauracje zlokalizowane w różnych miejscach miasta, pyszna kuchnia i klimatyczne miejsca sprawiają, że stolica Małopolski jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast w Europie.

Oprócz tego trzeba wspomnieć o licznych festiwalach, takich jak m.in. Festiwal Muzyki Filmowej, Krakowski Festiwal Filmowy, Mastercard Off Camera czy Festiwal Kultury Żydowskiej, które co roku przyciągają gości z różnych stron świata. W Krakowie jest również prezentowane jedno z najsłynniejszych dzieł Leonarda da Vinci "Dama z gronostajem", które można zobaczyć w Muzeum Czartoryskich (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

Zdjęcie Według szacunków, Kraków w 2023 roku odwiedziło ponad 9 mln turystów / 123RF/PICSEL

Nie tylko Kraków

Wśród turystów popularnością cieszy się nie tylko Kraków. Coraz więcej odwiedzających na wypoczynek wybiera inne miejsca w Małopolsce. W minione wakacje region najchętniej odwiedzali turyści z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Izraela, z kolei wśród turystów krajowych przeważali odwiedzający z województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. W sierpniu liczba zagranicznych turystów wzrosła niemal o 200 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.