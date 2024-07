Jest to dzień odnoszący się do dni wolnych od pracy, które są ustanowione przez prawo. W te dni większość banków i innych instytucji finansowych jest zamknięta, a wiele innych firm również nie pracuje. To czas, kiedy wiele osób bierze wolne, co może spowodować, że popularne miejsca turystyczne będą bardziej zatłoczone. W niektórych miastach mogą być zamknięte niektóre sklepy.