Jednym z miejsc, które można polecić tym, którzy nie przepadają za upałami, jest Lagos - miasto znajdujące się na południu Portugalii w regionie Algarve, w którym temperatury wahają się od 24 do 29 st. C.

Pełno jest tu też zjawiskowych wapiennych grot i odosobnionych zatok, które są idealne do obserwacji ptaków. Jeszcze chłodniejsze temperatury - sięgające 24 st. C - panują w północnej części Portugalii, m.in. w mieście Porto, które oferuje unikatowe połączenie bogatej miejskiej kultury i spokojnych piaszczystych plaż.

Odpoczynku od spiekoty możemy również poszukać w Hiszpanii. Choć południowa część kraju objęta jest ostrzeżeniami przed ekstremalnym upałem, na północy, a konkretnie w kurorcie San Sebastián, temperatury wahają się od 23 do 27 st. C, co czyni go doskonałym nadmorskim schronieniem przed gorącem.