Historia kurortu Wapienne

Niewielka wieś Wapienne położona jest w Beskidzie Niskim w pobliżu Gorlic. Historia Wapiennego zaczyna się w 1546 roku, gdy została założona tu osada, a pierwsze próby wykorzystania leczniczego tutejszych wód, datowane są na XVII wiek, kiedy próbowano tu leczyć choroby weneryczne.

W XIX wieku istniał już zakład zdrojowy należący do rodziny Siemieńskich. W trzech willach zainstalowano 50 stanowisk kąpielowych, w których kuracjusze mogli korzystać z balneoterapii. Do wybuchu I wojny światowej uzdrowisko dwukrotnie zmieniło właścicieli i nie przestało się rozwijać. Nawet zniszczenia wojenne nie zakończyły historii zakładu.

Odbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym kurort przyjmował dziennie stu kuracjuszy korzystających z leczniczych kąpieli. Co ciekawe leczyli się tu głównie chłopi i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Skromniejsze i tańsze niż Krynica, Wapienne było dostępne dla ogółu społeczeństwa.

W wyniku działań wojennych podczas II Wojny Światowej zakład ponownie uległ zniszczeniu, wznowił jednak działalność na ograniczoną skalę w 1948 roku. W 1955 roku tereny uzdrowiska zostały adaptowane na potrzeby ośrodka kolonijno-wypoczynkowego.

Od 1958 roku funkcjonował tu ośrodek wczasów pracowniczych. W tym samym roku przystąpiono do rekonstrukcji budynku łazienek. W latach 60. wybudowano obiekt leczniczy. Uzdrowisko było wyposażone w osiem kabin do kąpieli mineralnych i trzy do borowinowych. W tym okresie przeprowadzono także renowację dawnego pensjonatu, powstała stołówka, pawilony i około 50 domków kempingowych.

Zdjęcie Jedno z najmniejszych polskich uzdrowisk - Wapienne / Marek Zajdler / East News

Wapienne dziś

W latach 2010-2014 dokonano kompleksowej rewitalizacji uzdrowiska i wybudowano nowy dom zdrojowy z pijalnią wód. Bogactwem Wapiennego są średnio zmineralizowane wody siarczkowo-siarkowodorowe ze składnikami cechującymi się wysoką biodostępnością.

W celach leczniczych wykorzystywana jest też borowina. Zabiegi balneoterapii w uzdrowisku polecane są osobom cierpiącym na schorzenia reumatyczne, skórne, neurologiczne, metaboliczne, a także wyczerpania i przewlekły stres. W przypadku tych ostatnich z pewnością kojąco na skołatane nerwy działa spokojna okolica i czyste powietrze.



Zdjęcie Jedno z najmniejszych polskich uzdrowisk - Wapienne / Marek Zajdler / East News

W ośrodku mieszczą się:

pijalnia wód siarczkowych

jaskinia solna

gabinet kosmetyczny

dwa baseny

korty tenisowe

boisko do piłki nożnej

Choć w Wapiennym życie nie tętni, a raczej płynie niespiesznym nurtem, to kuracjuszom spragnionych atrakcji też ma coś do zaoferowania. Zadowoleni będą z pewnością miłośnicy turystyki pieszej i sportów zimowych.

Kurort jest idealną bazą wypadową dla wycieczek rekreacyjnych, krajoznawczych i historycznych. Rezerwat skalny Kornuty, Diabli Kamień, szlak architektury drewnianej i stacja narciarska z wyciągiem to tylko niektóre interesujące miejsca w pobliżu Wapiennego.

