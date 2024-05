Najstarsza trasa kolejowa w Polsce. Poznaj jej wspaniałą historię

22 maja 1842 roku o szóstej rano miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszego fragmentu linii kolejowej na obszarze obecnej Polski. Z dworca we Wrocławiu do Oławy w asyście tłumu widzów i dźwiękach orkiestry dętej wyruszył pierwszy pociąg ze 102 pasażerami na pokładzie, rozlokowanymi w ośmiu wagonach. Podróż ta zajęła 42 minuty — dla porównania współcześnie tę samą trasę pokonamy koleją w ciągu 17 minut.

Drewniane wagony pomalowane były na różne kolory, zależnie od ich klasy — wagony pierwszej klasy na czerwono, drugiej na żółto, a te przeznaczone dla klasy trzeciej na zielono. Te ostatnie nie były osłonięte, a ich pasażerowie musieli chronić się od iskier i kurzu nosząc specjalne okulary. Wkrótce ruszyło też regularne połączenie na tej trasie realizujące po cztery kursy dziennie z Wrocławia do Oławy i z powrotem. Już w pierwszym tygodniu z nowego środka transportu skorzystało ponad sześć tysięcy osób.

Pierwsza stacja kolejowa we Wrocławiu została zbudowana dzięki środkom pochodzącym od Towarzystwa Kolei Górnośląskiej. Projekt budynku, autorstwa architekta Rosenbauma, rozpoczęto realizować po uroczystym położeniu kamienia węgielnego w maju 1841 roku. Obiekt wraz z przylegającą do niego infrastrukturą otwarto rok później, wraz z inauguracją działalności pierwszego odcinka linii kolejowej do Oławy.