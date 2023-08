Spis treści: 01 "Miasto cudów" i kultu maryjnego. Z czego słynie Bardo?

02 Zabytki Barda: Co warto zobaczyć?

03 Istne królestwo szlaków. Jak zwiedzać Bardo?

"Miasto cudów" i kultu maryjnego. Z czego słynie Bardo?

Bardo to małe miasteczko położone w województwie dolnośląskim w Górach Bardzkich nad Nysą Kłodzką. Zbudowane zostało w X wieku na wzgórzu i miało służyć jako średniowieczna osada obronna. Wzdłuż rzeki prowadziła droga, która łączyła Polskę z Czechami, do teraz uważa się, że była częścią szlaku bursztynowego. Miasto ma długą historię i swoje również przecierpiało, biorąc pod uwagę najazdy wojsk husyckich lub okres walki o tron czeski w XV w. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do niemałych zniszczeń miasta, które udało się z biegiem czasu "zrekonstruować". Ze względu na swoją niezwykłość, miasto zostało okrzyknięte "Cudem Polski 2023" w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler.

Zdjęcie Panorama miasteczka Bardo / MariuszSzczygiel / Getty Images

Miasteczko nazywane jest również "miastem cudów", ze względu na krążące legendy o figurce Matki Boskiej znajdującej się obecnie w kościele parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze historie o Matce Boskiej z Barda pojawiły się już w 1200 roku. Jednak najsłynniejsza z nich pochodzi z 1400 roku. Legenda głosi, że pewnego dnia Najświętsza Maria Panna siedziała na kamieniu na Górze Kalwarii i opłakiwała nadchodzące na Śląsk tragedie. Mieszkańcy Barda jako dowód tej historii postrzegają odcisk stopy Matki Boskiej, który znajduje się na górze. Bardo do tej pory w Polsce uznawane jest za jedno z miejsc kultu maryjnego.

Zdjęcie Barokowy Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w którym znajduje się cudowna figurka Matki Boskiej z dzieciątkiem, zwana też Matką Boską Bardzką. / Fot. Gerard/REPORTER / East News

Zabytki Barda: Co warto zobaczyć?

Legendy to nie jedyne, co przyciąga turystów do Barda. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na znajdujące się w nim zabytki. Najważniejszym punktem miasteczka jest Bazylika Najświętszej Maryi Panny. Nie można pominąć zespołu kaplic różańcowych na Górze Różańcowej, w którego skład wchodzą:

Kaplica wstępna św. Alfonsa Liguoriego Kaplica Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Kaplica Nawiedzenia Św. Elżbiet Kaplica Narodzenia Jezusa Kaplica Ofiarowania Jezusa w Świątyni Kaplica Znalezienia Jezusa w Świątyni Kaplica Modlitwy w Ogrójcu Kaplica biczowania Kaplica Cierniem Koronowania Kaplica Dźwigania Krzyża Kaplica Ukrzyżowania Kaplica Zmartwychwstania Jezusa Kaplica Wniebowstąpienia Kaplica Zesłania Ducha Świętego Kaplica Wniebowzięcia NMP Kaplica Ukoronowania Najświętszej Marii Panny Kaplica Dusz Czyśćcowych

Zdjęcie Wzgórze Różańcowe - Kaplica Dźwigania Krzyża / Fot. Gerard/REPORTER / East News

Wśród kapliczek warto wymienić jeszcze jedną, bardzo cenną, czyli Źródło Maryi. Wiąże się bowiem z nią niezwykła legenda. W 1672 roku woda ze źródełka uzdrowiła wzrok młodego Czecha. Dlatego do tej pory uważa się, że woda ta ma prozdrowotne właściwości. Do kapliczki można udać się z własną butelką. Zwiedzając Bardo, należy zwrócić uwagę na Stare Miasto z 1300 roku oraz XIX-wieczne forty ziemne. Wizytówką miasta stał się kamienny most na Nysie Kłodzkiej z 1589 roku, na którym znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Głodni historii mogą odwiedzić też Klasztor Ojców Redemptorystów, gdyż znajduje się w nim muzeum sztuki sakralnej. Wybierając się w Bardzkie Góry, warto zobaczyć szczątki ruin zamku pochodzącego z XIII w.

Zdjęcie Góry Bardzkie przyciągają wielu turystów / Getty Images

Istne królestwo szlaków. Jak zwiedzać Bardo?

Bardo to także idealne miejsce dla żądnych aktywności na świeżym powietrzu. W okolicy znajdują się liczne szlaki turystyczne, którymi można zaczerpnąć trochę historii i zwiedzić okolicę. Wyprawom towarzyszy natura i malownicze widoki. Do dyspozycji turystów są 3 szlaki.

Zielony szlak do Złotego Stoku, Niebieski szklak, który przebiega przez Góry Bardzkie, Żółty szlak pielgrzymkowy do Ząbkowic Śląskich.

Zdjęcie Malownicze góry / Getty Images

Odwiedzający, którzy nie przepadają za jednoczeniem się z naturą, mogą skorzystać z tras miejskich.

"Kalwaria" - trasa prowadzi przez kamienice Barda do Bazyliki Nawiedzenia NMP, a następnie na górę Kalwarię. "Wzgórze Różańcowe" - trasa uwzględnia zwiedzanie kapliczek.

Zdjęcie Wzgórze Różańcowe - Kaplica końcowa Dusz Czyśccowych / GERARD/REPORTER / East News

Bardo to również miejscowość przyjazna dla rowerzystów. Turyści wolący przemieszczać się na rowerze, bez problemu mogą zwiedzać okolicę na dwóch kołach. Do ich dyspozycji są 4 trasy.

Z Barda dookoła Kalwarii przez punkty widokowe w okolicy na Bardzką Górę. "Cisy", prowadząca przez rezerwat. "Wilczym Wądrożem" z Barda przez Przełęcz Wilczą. "Górami Bardzkimi i Złotymi" z Barda do Przełęczy Kłodzkiej.

Zdjęcie Bardo to dobre miejsce na spacer / pexels.com

Miejscowość oferuje również Przełom Bardzki, który jest jednym z najpiękniejszych odcinków Nysy Kłodzkiej. Odwiedzający mają możliwość skorzystania z ponad 2-godzinnego spływu kajakiem lub 3-godzinnego spływu pontonem. Trasa ma 15 km długości i prowadzi przez bujną roślinność i malownicze otoczenie. To idealny sposób na zjednoczenie się z naturą i relaks.

Zdjęcie Szlak wodny Nysy Kłodzkiej - Przełom Bardzki / Fot. Gerard/REPORTER / East News

