Spis treści: 01 Mała wieś, która wiele skrywa i mało kto o niej słyszał

02 Świątynia Matki Bożej Bolesnej

03 Ulubione miejsce pielgrzymów

04 Co zwiedzić w Kałkowie?

05 Pokochają to miejsce miłośnicy zwierząt zagrodowych

Mała wieś, która wiele skrywa i mało kto o niej słyszał

Kałków to polska wieś, znajdująca się w województwie świętokrzyskim, leżąca między Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim. Od 1775 roku przynależała do dworu Godów, obecnie zamieszkuje tam 490 mieszkańców. Ze względu na niską liczbę ludności, jest to bardzo spokojne miejsce, które pozwala odpocząć odwiedzającym od zgiełku miast. Znajduje się tam bardzo chętnie odwiedzane Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Obiekt jest czynny przez cały rok, a wstęp jest bezpłatny. Na miejscu znajduje się również spory parking, na który nie trzeba wydać ani grosza.

Reklama

Zdjęcie Dwór w Kałkowie. Spacerom towarzyszy świeże powietrze i zieleń / Karolina Burda / INTERIA.PL

Świątynia Matki Bożej Bolesnej

W pierwszej kolejności warto odwiedzić kościół sanktuaryjny, który został zbudowany między 1983 a 1984 rokiem. W świątyni znajdują się dwie kaplice, kaplica Wiecznej Adoracji i kaplica Miłosierdzia Bożego. Wielu turystów odwiedza to miejsce, aby zobaczyć kopię słynnego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Na terenie obiektu należy udać się również do kaplicy Ojca Pio z 1992 roku, która znajduje się tuż obok Domu Jana Pawła II. Kaplica została poświęcona w dniu kanonizacji Ojca Pio, czyli 29 czerwca 2002 roku. To jednak niejedyna kaplica tamtejszej ziemi. Popularna wśród pielgrzymów jest również kaplica różańcowa z 1988 roku z figurą Matki Boskiej z białym orłem w koronie. Na terenie obiektu można znaleźć więcej kaplic różańcowych, w których umieszczone są obrazy nawiązujące do tajemnic różańcowych.

Zdjęcie Świątynia Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, Kałków / Karolina Burda / INTERIA.PL

Zobacz również: Polska na własne oczy: Wędrówka ścieżkami Poleskiego Parku Narodowego

Ulubione miejsce pielgrzymów

Napawając się przyrodą, spacerując pośród drzew i krzewów, można podążać ścieżkami, które przeprowadzają pielgrzymów przez 14 stacji drogi krzyżowej. To właśnie w tym miejscu, wierni w każdą sobotę mogą wziąć udział w religijno-patriotycznej procesji. Każdą stację symbolizują starannie i kreatywnie wykonane rzeźby.

Zdjęcie Kałków, 2023 / Karolina Burda / INTERIA.PL

12 stacja drogi krzyżowej została przedstawiona w dosyć nietuzinkowy sposób, a reprezentuje ją Golgota, w której zostały ukazane chwile z najnowszej historii Polski. Między murami znajdują się kaplice upamiętniające cierpienie narodu polskiego, jedną z nich jest Kaplica Katyńska lub Kaplica Orląt Lwowskich. Budowla ma wysokość 33 m i składa się z 5 kondygnacji i została wzniesiona w 1986-1991 roku. Na szczycie Golgoty znajduje się również niemożliwy do pominięcia punkt widokowy, z którego można obejrzeć panoramę sanktuarium oraz góry świętokrzyskie.

Zdjęcie Golgota, Kałków / Karolina Burda / INTERIA.PL

Przed Golgotą możemy dostrzec pomnik katastrofy smoleńskiej, który został odsłonięty 24 czerwca 2012 roku. Przedstawia on samolot Tu-154, a w jego oknach można widnieje 10 twarzy osób, które zginęły podczas wypadku, a jedną z nich jest Lech Kaczyński. We wnętrzu Golgoty znajdziemy także pamiątkowe zdjęcia ofiar tej tragedii.

Zdjęcie Turyści w Kałkowie oddają cześć ofiarom katastrofy smoleńskiej / Karolina Burda / INTERIA.PL

Zobacz również: Polska na własne oczy: Królewska Droga na Święty Krzyż

Co zwiedzić w Kałkowie?

Na terenie Sanktuarium nie brakuje atrakcji, na których zwiedzanie można poświęcić nawet cały dzień. Oprócz wspomnianych wcześniej, Kałków skrywa o wiele więcej niespodzianek, a między innymi:

grota Lourodzka (kopia groty w Lourdes),

Oratorium Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,

szopka,

figura Chrystusa Króla,

Dom Pielgrzyma,

Muzeum Przeszłości,

kaplica Maksymiliana Kolbe.

Zdjęcie Widok z Golgoty w Kałowie / Karolina Burda / INTERIA.PL

Pokochają to miejsce miłośnicy zwierząt zagrodowych

W Kałkowie na terenie Sanktuarium znajduje się również Mini Zoo, które jest fantastyczną atrakcją dla rodzin z dziećmi. Są tam między innymi lamy, kucyki, osiołek, antylopy, strusie, pawie, ptactwo domowe, owce i bardzo przyjazny kozioł. Warty odwiedzenia jest również ptasi ogród, którego celem jest edukacja najmłodszych na temat ptactwa, które żyje na terenie wsi.

Zdjęcie Ulubieniec turystów w Kałkowie / INTERIA.PL

Zobacz również: Polska na własne oczy: Sandomierz skrywa 120 zabytków architektonicznych