Wciąż szukasz inspiracji na jesienny urlop? Fuerteventura stanowi trafną odpowiedź na pytanie: gdzie jest ciepło w październiku . Od razu po wyjściu z samolotu serdecznie przywitają cię przyjemne podmuchy. Temperatura w ciągu dnia wynosi średnio 26 °C, nocą spada do około 21 °C . W listopadzie robi się nieznacznie chłodniej, ale nadal możesz liczyć na siedem godzin słońca w ciągu dnia, z minimalnym ryzykiem opadów deszczu. Klamka zapadła? Czas dowiedzieć się więcej na temat tego hiszpańskiego zakątka.

Wyspy Kanaryjskie to polecany kierunek na wakacje jesienią

Mimo dogodnych warunków jesienią przybywa coraz mniej turystów. Nie lubisz tłumów? Świetnie się składa, ponieważ Ferteventura to najmniej zaludniona z Wysp Kanaryjskich . Niektórzy nieco żartobliwie twierdzą, że prędzej niż drugą osobę spotka się tutaj... kozę.

Kozy mają się bardzo dobrze, co było dla nas najważniejsze.

Stopień trudności trekkingu w kameralnych grupach opisywany jest jako średni, a koszt uczestnictwa to 65 euro (około 300 złotych). W programie wycieczki znajduje się nie tylko kontakt ze zwierzętami, ale też piknik na łonie przyrody połączony z degustacją lokalnych przysmaków. Dotrzeć można w mniej znane obszary wyspy, gdzie do dziś mieszkają pasterze kóz. Jak można wyczytać w jednej z opinii "jeśli chcesz wybrać się na wycieczkę z dala od masowej turystyki, to jest właściwe miejsce dla ciebie".