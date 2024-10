Wakacje w Bułgarii po sezonie. Cisza, spokój i wciąż ciepłe morze

Jesienią w bułgarskich kurortach, nawet tych najpopularniejszych, panuje spokojna atmosfera, która sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Do miejsc takich jak Słoneczny Brzeg czy Złote Piaski przyjeżdża znacznie mniej turystów, przez co i plaże nad Morzem Czarnym są dużo mniej zatłoczone.



Wypoczynkowi sprzyja również dobra pogoda. Temperatura powietrza w październiku utrzymuje się na poziomie 15-20 stopni Celsjusza, dzięki czemu odwiedzający mogą korzystać z basenów hotelowych i piaszczystych plaż aż do końca miesiąca.



Należy jednak pamiętać, że jesienią wieczory w Bułgarii stają się dużo chłodniejsze, więc na wyjazd po sezonie warto zabrać ciepłe bluzy i długie spodnie. Jednak to dopiero pod koniec października pogoda staje się bardziej kapryśna, a liczba deszczowych dni wzrasta.

Co warto zwiedzić jesienią w Bułgarii? Nessebar perłą bułgarskiej riwiery

Bułgaria to jednak nie tylko plaże. Jesienne miesiące są doskonałym czasem na zwiedzanie zabytkowych miast, które latem często pozostają w cieniu słonecznych plaż.



Nessebar, jedno z najstarszych miast Europy, to idealne miejsce dla miłośników historii. Położone na malowniczym półwyspie miasto zachwyca nie tylko pięknymi widokami, ale przede wszystkim bogatą historią sięgającą 3 tysiące lat. Starówka Nessebaru, pełna zabytkowych cerkwi, kamienic i muzeów, wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Wąskie, brukowane uliczki prowadzą turystów wprost do ruin starożytnych murów, z których rozciąga się widok na Morze Czarne. To doskonałe miejsce na spokojny spacer, odkrywanie lokalnej historii oraz degustację bułgarskich specjałów w małych, klimatycznych restauracjach.

Aktywny wypoczynek jesienią. Góry Riła i Piryn

Dla turystów lubiących aktywny wypoczynek, jesień w Bułgarii to idealny czas na piesze wędrówki. Bułgarskie góry Riła i Piryn jesienią są szczególnie urokliwe. Przez cały wrzesień i październik w górach panuje idealna pogoda na trekking - chłodniejsze powietrze, brak intensywnego upału oraz zachwycające kolory jesiennych lasów tworzą niesamowitą scenerię.



Jeśli wyjazd do Bułgarii organizujemy na własną rękę, wybierając loty do stolicy kraju Sofii, jednym z najbardziej popularnych szlaków w okolicy jest ten prowadzący do Siedmiu Jezior Rilskich, malowniczo położonych w górach Riła. Wędrówka do jezior to doskonały sposób na połączenie aktywności fizycznej z obcowaniem z piękną jesienną aurą gór.

Jesienne wczasy w Bułgarii od 1000 zł

Jednym z głównych atutów jesiennego wyjazdu do Bułgarii są niższe ceny. Za tygodniowy pobyt w październiku w popularnym kurorcie Słoneczny Brzeg zapłacimy już od 1018 zł za osobę. Jest to jednak cena za sam pobyt w hotelu ze śniadaniem, bez dojazdu. Z tego powodu to świetna opcja dla osób, które na wakacje planują wybrać się własnym samochodem lub kupić bilety lotnicze na własną rękę.



Jednakże dla osób, które cenią sobie wygodę i nie chcą samodzielnie planować wakacji, najtańsze opcje z przelotem wyniosą około 1900 zł za osobę. Z kolei wakacje all-inclusive będą kosztować jeszcze więcej, nawet do 3000 zł.



Wakacje w Bułgarii możemy również zaplanować na własną rękę. W październiku do stolicy kraju Sofii polecimy z Wrocławia za jedyne 181 zł w dwie strony. Stamtąd, po krótkim zwiedzaniu miasta możemy wybrać się nad morze lub skorzystać z innych atrakcji w okolicy np. wybrać się na wędrówkę do wspomnianych wcześniej Siedmiu Jezior Rilskich.



Dla osób, które wolą wypoczynek nad wodą, lepszą opcją będzie lot z Warszawy do miasta Burgas w cenie około 300 zł za osobę w dwie strony. Stamtąd możemy wybrać się na jednodniową wycieczkę do oddalonego o zaledwie 35 km Nessebaru.



Jeśli chodzi o ceny noclegów, to za tygodniowy pobyt w hotelu przy plaży w Burgas zapłacimy nawet od 750 zł na dwie osoby! W podobnych cenach znajdziemy apartament na wyłączność, 800 m od plaży.



Zorganizowanie wakacji na własną rękę może okazać się dużo tańsze niż wykupienie pakietu wakacyjnego, jednak wymaga umiejętności i chęci zaplanowania takiego wyjazdu.

Minusy jesiennego wyjazdu do Bułgarii

Mimo licznych zalet wyjazd do Bułgarii jesienią ma także swoje wady. Przede wszystkim, dni stają się krótsze, co ogranicza czas na zwiedzanie i plażowanie.



Niektóre nadmorskie atrakcje mogą być zamknięte lub działać w ograniczonym zakresie, a pogoda w listopadzie bywa kapryśna - chłodniejsze dni i deszcze mogą wpłynąć na komfort wakacji.



Z tego powodu, jeśli chcielibyśmy wybrać się na wakacje do Bułgarii w październiku, lepiej zaplanować je na początek lub środek miesiąca, wówczas mamy większą szansę na dobrą pogodę. Pamiętajmy też, że jesienny wyjazd do Bułgarii to doskonała propozycja dla osób szukających spokoju. Ci, którzy lubią gwar wakacyjnych kurortów, mogą się nieco rozczarować.

