Dobczyce to jedna z najstarszych osad położonych nad rzeką Rabą. "Opierając się na źródłach pisanych można uznać, że we wczesnym średniowieczu Dobczyce były już dobrze zorganizowaną i znaczącą w okolicy osadą" - przekazuje Urząd Gminy. Ich położenie - nieopodal Krakowa - predysponowało je zaś do miana ważnej warowni. Stojący tam najprawdopodobniej już w XIII wieku zamek, usytuowany na stromej skale, był bowiem ważnym punktem w systemie warownym dzisiejszej stolicy Małopolski. Wybierając się do Dobczyc, to właśnie u jego podnóży warto rozpocząć spokojną wycieczkę - z każdym kolejnym krokiem tylko mocniej zatapiając się w otaczającej ciszy.