Maltańska Organizacja Turystyczna (Malta Tourism Authority, MTA) podsumowała wyniki pierwszego kwartału 2024 roku, które okazały się wyjątkowo pomyślne dla maltańskiej turystyki. Od stycznia do marca 2024 roku Maltę odwiedziło aż 61,7 tys. polskich turystów, co oznacza wzrost o 70% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, kiedy to na Maltę przybyło 36,7 tys. Polaków.



Duży wzrost liczby polskich turystów przełożył się na znaczne wpływy do gospodarki Malty. W pierwszym kwartale 2024 roku polscy turyści wydali na Malcie 35 milionów euro, w porównaniu do 23 milionów euro w tym samym okresie 2023 roku.



Wyniki MTA pokazują, że ruch turystyczny z Polski na Maltę rozkłada się równomiernie na wszystkie pory roku. Okres letni, trwający od czerwca do końca sierpnia, odpowiada za 24% całego rocznego ruchu turystycznego z Polski.