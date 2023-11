Nowa atrakcja nieopodal Krakowa. Rekreacja i edukacja w jednym

Już niedługo turyści będą mogli cieszyć się widokowym szlakiem, który zostanie wybudowany dla pieszych oraz rowerzystów. Będzie prowadził odwiedzających dookoła nieczynnego już kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. Miejscowość leży ok. 35 km od Krakowa, więc będą mogli wybrać się tam lokalni mieszkańcy oraz zagraniczni i polscy turyści, których nie brakuje w sercu Małopolski.

Burmistrz gminy Wacława Gregorczyka podpisał umowę na opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego w połowie października, a według założeń ścieżka ma być gotowa do 10 grudnia i będzie mierzyła ok. 2,5 km długości. Trasa przyciągnie do siebie niepowtarzalnymi widokami. Co ciekawe, na tamtejszym terenie znajduje się wygasły wulkan, który tylko wzbogaci turystyczne doznania.

Zdjęcie Ścieżka będzie idealnym miejscem na rodzinne wyprawy / @kzenon2 / materiał zewnętrzny

Krzeszowice i okolice. Co warto zobaczyć?

W gminie turyści znajdą kilka ciekawych miejsc, które mogą zobaczyć, odwiedzając widokowy szlak w Miękini. W pierwszej kolejności warto udać się do Pałacu Potockich, który znajduje się w zachodniej części Krzeszowic. Chociaż "udać się do" to za dużo powiedziane, bardziej zobaczyć Pałac Potockich, gdyż wstęp do środka nie jest dozwolony na dany moment. Jednak warto zobaczyć budynek, który był rezydencją Potockich herbu Pilawa z XIX w.

Region znany jest także z leczniczych właściwości tamtejszych wód, o których mówiono już w XVII w. To właśnie w Krzeszowicach książę August Czartoryjski postanowił wybudować pierwsze urządzenie kąpielowe. Osoby szukające spokoju i ukojenia mogą udać się na przechadzkę po parku zdrojowym, który prowadzi wzdłuż rzeczki Krzeszówka.

Zdjęcie Pałac Potockich w Krzeszowicach / Getty Images

Ciekawym punktem jest także Parafia św. Marcina z Tours w Krzeszowicach, która została wybudowana w XIV w. i zaprojektowana przez Karola Fryderyka Schinkla, niemieckiego malarza i architekta. Początkowo budynek należał do rodziny Potockich, która w 1936 roku przekazała go Kościołowi. Dodatkowo w dolnej części parafii turyści znajdą grobowiec słynnej rodziny.

Zdjęcie Zamek Tenczyn w Rudnie / Getty Images

Będąc w okolicy, warto udać się również zobaczyć Zamek Tenczyn w Rudnie i Bramę Zwierzyniecką w Tenczynku. Ciekawą atrakcją jest Diabelski Most, który wiąże się z mrożącymi krew w żyłach legendami. Jedna z opowieści głosi, że raz w roku zjeżdżają się tam złe diabły i duchy. Druga legenda natomiast mówi, że pod mostem znajduje się skarb strzeżony przez diabła.

W Czernej można odwiedzić Klasztor Karmelitów Bosych. Dodatkowo na północ od miejscowości Czerna znajduje się źródło proroka Eliasza tuż przy rezerwacie przyrody. Źródło ma kształt serca i łączy się z Krzeszówką.

Zdjęcie Klasztor Karmelitów Bosych / 123RF/PICSEL

