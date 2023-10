Wenecja Cieszyńska

W miasteczku nad Olzą, na granicy z Czechami odnajdziemy scenerię, którą nietrudno pomylić ze słynną Wenecją. Wenecja Cieszyńska to fragment historycznego centrum Cieszyna, który dzisiaj znajduje się na ulicy Przykopa. Wzdłuż tej ulicy zachowały się zabytkowe budynki z XVIII i XIX wieku, które są połączone mostkami zawieszonymi nad sztucznym kanałem, zwanym Młynówką.

Woda z kanałów początkowo służyła do napędzania młynów, z czasem zaczęli się tu osiedlać rzemieślnicy, którzy potrzebowali stałego dostępu wody do swoich warsztatów — garbarze, tkacze i kowale. Wodę z Młynówki wykorzystywano także w drugiej połowie XIX wieku jako napęd dla turbin elektrowni wodnej, która dostarczała prąd do dworca kolejowego.

Sieć kanałów to oczywiście nie jedyna atrakcja przygranicznego miasteczka. Góra Zamkowa to kolejne warte odwiedzenia w Cieszynie miejsce. To tutaj możemy podziwiać jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich w Polsce — rotundę p.w. św. Mikołaja. Obok niej wznosi się średniowieczna Wieża Piastowska oraz Pałac Myśliwski dynastii Habsburgów. Z tego miejsca można podziwiać zachwycające panoramy Cieszyna i jego okolic, szczególnie piękne jesienią.

Studnia Trzech Braci to kolejny cenny obiekt historyczny Cieszyna, którego historia sięga IX wieku. Na dwóch ścianach studni znajdują się inskrypcje opisujące początki miasta — jedna w języku polskim, druga po łacinie. Trzecia ściana jest zdobiona rzeźbą przedstawiającą trzech braci: Bolka, Leszka i Cieszka, którzy są uważani za założycieli miasta.

Nieopodal Cieszyna w miejscowości Dzięgielów znajduje się zabytkowy XV wieczny zamek rycerski, który często jest pomijany przez turystów, a szkoda. Jego skrzydła otaczają malowniczy dziedziniec. Na terenie zamku warto również odwiedzić zachowaną kaplicę. Na zamku można także zatrzymać się na nocleg — nowoczesny hotel oferuje bowiem pokoje dla gości.





Polska Wenecja na Warmii

Zdjęcie Zamek w Lidzbarku Warmińskim / 123RF/PICSEL

Lidzbark Warmiński również często nazywany jest "polską Wenecją". Jego urokliwe krajobrazy, rzeczne koryta, kładki i mosty tworzą doskonałe tło dla romantycznych przechadzek. Spacerując nadrzecznym bulwarem zobaczyć można pomniki Ignacego Krasickiego, Mikołaja Kopernika, a nawet Napoleona Bonaparte.

Głowna atrakcją Lidzbarka pozostaje jednak oczywiście Zamek Biskupów Warmińskich. Potężna budowla pochodzi z XIV wieku i jest najcenniejszym zabytkiem gotyckim w Polsce — wiele jego fragmentów przetrwało nienaruszonych aż do naszych czasów. Do zamku prowadzi niedawno zrekonstruowany most na czterech gotyckich filarach i drewnianą konstrukcją z bali sosnowych i górnym pokładem z modrzewia.

Zdjęcie Zamek w Lidzbarku Warmińskim / 123RF/PICSEL

Pułtusk — Wenecja Mazowsza

Zdjęcie Pułtusk to jedno z najstarszych miast na Mazowszu / 123RF/PICSEL

Pułtusk obfituje w kanały i mosty. Spacerując po nich, łatwo odnieść wrażenie, że jesteśmy w Wenecji. Przez miasto płynie rzeka Narew i łukiem otacza rynek miejski. To ostatnie miejsce również warte jest poświęcenia mu chwili czasu — jest to bowiem najdłuższy brukowany rynek w Europie.

Odwiedzając Pułtusk warto też zatrzymać się na starym zamku Biskupim, który obecnie mieści zespół hotelowo-rekreacyjny. Podczas weekendowego pobytu na zamku można odbyć rejs gondolą po Narwi.

