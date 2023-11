Spis treści: 01 W Krakowie powstaje smoczy szlak

- Niebawem smoka w Krakowie będzie można zobaczyć już nie tylko pod Wawelem - ogłosili krakowscy urzędnicy. W przyszłym tygodniu w mieście rozpocznie się montaż pierwszych sześciu smoczych rzeźb, które zagoszczą w kilku miejscach stolicy Małopolski. Szykuje się kolejny turystyczny hit w Krakowie?

W Krakowie powstaje smoczy szlak

Zdjęcie Kraków będzie miał nową atrakcję. Smoki staną się wizytówką miasta? / 123RF/PICSEL

Wrocław ma krasnale, Bielsko Biała postacie z kultowych polskich bajek, Kołobrzeg mewy, a Katowice beboki. Teraz dołączy do nich Kraków.

Powstanie smoczego szlaku to inicjatywa mieszkańców, którzy złożyli w tej sprawie projekt do budżetu obywatelskiego. Teraz ich pomysł doczeka się realizacji. Gdzie będzie można zobaczyć pierwsze smocze rzeźby? Miasto wskazało następujące lokalizacje:

kładka o. Bernatka,

schody przy parku Bednarskiego,

plac Axentowicza,

park Krakowski,

park Jordana,

okolice Szkoły Podstawowej nr 29 (dzielnica Podgórze).

- Będziecie mogli spotkać Smoka: Geodetę, Fotografa, Malarza, Smoka z Rybą, z Latawcem i z Mapą. Pod Wawelem pojawiło się też dziesięć kolejnych Smoków, które wkrótce także zobaczycie na ulicach - przekazał magistrat w mediach społecznościowych.

Smoki wyznaczą szlak

Montaż figurek zaprojektowanych przez Andrzeja Mleczkę i Edwarda Lutczyna rusza w przyszłym tygodniu.

- Krakowskie potwory nie będą ani ziały ogniem, ani też nie będą szczególnie groźne. Będą za to nawiązywać do miejsc, w których znajdą domy. W jaki sposób? Krakowianie i goście na pewno z łatwością rozszyfrują te nawiązania. Dodajmy, że wszystkie figury są przygotowywane we współpracy z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autorami rzeźb są prof. Jan Tutaj oraz dr Jacek Dudek - informuje krakowski magistrat.

Rzeźby smoków mają od 35 do 50 cm wysokości, a waga jednego z nich to ok. 25 kilogramów.

- Figury smoków pojawią się w sumie w 17 miejscach Krakowa. Wyznaczą szlak, dzięki któremu będzie można poznawać miasto - przekazał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa w opublikowanym przez jednostkę miejską nagraniu.

- Teraz, jesienią, w różnych miejscach pojawi się 10 pierwszych smoków, m.in. przy placu Axentowicza, w parku Krakowskim, w parku Bednarskiego czy przy kinie Kijów. W Krakowie pojawi się np. Smok Geodeta, Filmowiec, Smok z Latawcem, Smok Rybak. Są związane z miejscem, dlatego pod kinem Kijów pojawi się Smok Filmowiec, a przy placu Na Groblach Smok Rybak. W końcu pod Wawelem przez wieki występowała osada Rybaki, bo tam rybacy łowiący w Wiśle ryby pracowali - dodaje Wojdowski.

"Inni mają krasnale i beboki, a tu smoki"

Czy smoki staną się kolejną wizytówką Krakowa? Czas pokaże. Jednak pod opublikowanym przez urząd miasta postem nie brakuje głosów zadowolenia.

"Już nie mogę się doczekać", "Niech będzie tak jak z krasnalami we Wrocławiu, to jeszcze bardziej pokocham Kraków. Będziemy szukać smoków", "Super, Wrocław ma swoje krasnale, my będziemy mieć swoje smoki", "Super, nowy trakt do zwiedzania, inni mają krasnale, beboki, a tu smoki" - komentują internauci.

Kraków idzie w ślady Wrocławia

Zdjęcie Figurki krasnali stały się wizytówką Wrocławia / Albin Marciniak/East News / East News

Przywoływane tak często krasnale obecnie są jedną z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia. Figurki są rozsiane po różnych zakątkach miasta - w drugiej połowie 2020 roku było ich już niemal 360. Pierwsze rzeźby zaczęły pojawiać się na ulicach w 2005 roku z inicjatywy rzeźbiarza Tomasza Moczka. Obecnie organizowane są wycieczki szlakiem krasnali, plenerowe gry czy nawet spektakle teatralne z nimi związane. Co więcej, turyści mogą otrzymać specjalną mapę, dzięki której mogą podążać szlakiem krasnali i przy okazji zwiedzać Wrocław.

Akustikus, Antykwarek, Automatek, Bajkusia, Bankier, Bamboszek, Dobrotek, Ekonomek, Florianek, Ślązak, Śpioch czy Papa Krasnal to tylko niektóre z figurek, które można zobaczyć w różnych zakątkach stolicy Dolnego Śląska.

Pomniki w "najbardziej bajkowym polskim mieście"

Zdjęcie Pomnik Bolka i Lolka w Bielsku-Białej / MONKPRESS/East News / East News

Jak na "najbardziej bajkowe polskie miasto" przystało, Bielsko-Biała może się z kolei poszczycić swoim szlakiem bajek. To właśnie w mieście, które jest kolebką polskiej animacji klasycznej, możecie zobaczyć rzeźby popularnych bohaterów. Bolek i Lolek, Reksio, Baltazar Gąbka, Smok Wawelski i Bartłomiej Bartolini Herbu Zielona Pietruszka to tylko niektóre rzeźby znajdujące się w różnych miejscach Bielska-Białej. Pomniki wraz z ulicami i placami z bajkowymi patronami tworzą szlak "Bajkowe Bielsko-Biała".

Uwaga, tu bebok

Z kolei Katowice stały się domem dla figurek beboków. Dla niewtajemniczonych: bebok to niewielki potwór ze śląskich legend, który miał porywać lub dyscyplinować niegrzeczne dzieci. W dawnych wierzeniach postać związana ze śląskim folklorem miała odstraszać dzieci swoim wyglądem. Cóż, czasy się jednak zmieniły, a beboki na ulicach Katowic zagościły. I co więcej - nikt się ich nie boi.

Obecnie na terenie miasta, w różnych dzielnicach, znajduje się 35 beboków.

Kuklok, Jorguś, Ernest, Pani Bebok z katowickim sercem i reszta ekipy czekają na zwiedzających. Każda z figur ma swoje imię i swoją historię. Niektóre z nich noszą imiona inspirowane historycznymi postaciami, tak jak np. bebok-malarz w Giszowcu, nazwany na cześć Ewalda Gawlika. Beboki zdobyły serca mieszkańców i turystów, więc śmiało możemy dodać, że nie taki bebok straszny, jak go malują.

Plażowicz i Ratownik, czyli Mariany w Kołobrzegu

Od beboków przechodzimy do... Marianów. Mowa o figurkach mew, które "zadomowiły się" w Kołobrzegu. Szlak Marianów to idealny pomysł na wycieczkę po znanym nadmorskim kurorcie. Figurki mew są usytuowane w różnych zakątkach miasta. Znajdują się m.in. przy deptaku i plaży, skąd już tylko kilka kroków do latarni morskiej czy Pomnika Zaślubin Polski z Morzem. W Kołobrzegu czekają na was m.in. Marian Kapitan, Marian na rowerze, Marian na deskorolce czy Marian Plażowicz.

Pierwsze z rzeźb pojawiły się jesienią 2019 roku i szybko zyskały sporą popularność wśród mieszkańców i turystów. Rzeźby Marianów wykonał artysta kołobrzeski Romuald Wiśniewski. Pomysłodawcą Marianów jest z kolei grafik Dariusza Jakubowski.

Zdjęcie Szlak Marianów to jedna z atrakcji Kołobrzegu / Pawel Murzyn/East News / East News

