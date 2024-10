Pieniny zachwycają o każdej porze roku, jednak wiele osób jest zdania, że to właśnie z jesienią najbardziej im do twarzy. Czerwienie, żółcie i pomarańcze zdają się błyszczeć na drzewach, uzupełniając górskie panoramy. W Pieninach znajdziemy szlaki odpowiednie zarówno dla początkujących wędrowców, jak i doświadczonych piechurów , którzy szukają wymagających tras.

Mimo że w najbardziej rozpoznawalnych miejscach zapewne trafimy na niejednego turystę, nadal rejon ten obfituje w zaciszne zakątki, w których da się odpocząć od tłumów. Wiele osób jednak przybywa tutaj, aby przeżyć flisacką przygodę. Spływ Przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji turystycznych w polskich górach.

Spływ Dunajcem w Pieninach — do kiedy?

Spływ tradycyjnymi tratwami flisackimi nie jest całoroczny. Chcesz wziąć w nim udział jeszcze w tym roku? To ostatni dzwonek. Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października . Łodzie pływają codziennie z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Ciała.

Choć przez większość tego okresu istnieje możliwość zakupu biletu zarówno na miejscu, jak i poprzez stronę internetową, w drugiej połowie października sprzedaż biletów online jest niedostępna . Przybywając w Pieniny, należy więc udać się bezpośrednio do kasy. Lepiej nie zostawiać tego na ostatni moment swojego wycieczkowego planu — na jedną łódź wchodzi 12 osób .

Punkt startowy zlokalizowany jest w przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych-Kątach. Wyprawę rozpocząć można również w Sromowcach Niżnych. Długość trasy oraz cena biletu zależą od wybranej przystani końcowej. Spływ do Szczawnicy trwa około 2 godz. 15 min, podczas których łodzie przemierzają 18 km. Można zdecydować się również na dłuższą opcję do Krościenka. Długość trasy w tym wariancie to 23 km. Czas trwania wynosi około 2 godz. 45 min.