Malta to jeden z najpopularniejszych kierunków wyjazdów wśród Polaków. Klimat, zabytki i piękne widoki działają na turystów jak magnes. Stolica wyspy, Valletta, została w całości wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabytki można tu spotkać na każdym kroku - na niewielkiej powierzchni miasta jest ich ponad 300. To sprawia, że jest na liście najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie.

W 1921 roku był też siedzibą pierwszego konstytucyjnego parlamentu Malty. Sesje parlamentu odbywały się tu do 2015 roku. Obecnie pałac to miejsce pracy prezydenta. Część obiektu jest zamknięta dla turystów, część funkcjonuje jako muzeum. Pałac Wielkiego Mistrza znajduje się na liście National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands pod numerem 01134.