Nawet najbardziej zorganizowanym z nas zdarza się zostawić coś w pociągu lub autobusie. Co gubimy najczęściej i jak odzyskać zgubę?

Przejdźmy się po nocnym składzie, który zakończył bieg. Na siedzeniu leży samotna rękawiczka, pod fotelem - zapomniana książka, a na półce bagażowej - walizka, której ktoś nie odebrał. Dla pracowników kolei to widok znajomy.

W 2024 roku pociągami PKP Intercity podróżowało 78,5 miliona pasażerów, co jest wynikiem godnym odnotowania. Niestety, wraz z tłumem podróżnych, przybyło też zgub. Od lutego 2024 do końca stycznia bieżącego roku, w pociągach znaleziono aż 25 675 pozostawionych przez nich przedmiotów. To o ponad 12,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim.