Pięć europejskich stolic, do których z Polski niedrogo dojedziemy pociągiem

Podróże koleją znów wracają do łask. Powodem jest z pewnością wzrost komfortu podróży tym środkiem transportu, a także rosnąca liczba bezpośrednich połączeń międzynarodowych między Polską a wieloma ciekawymi miejscami w całej Europie.

Dlaczego podróż koleją jest czasem lepszym wyborem niż auto czy samolot? Pociągi oferują wygody niedostępne dla większości pasażerów linii lotniczych — więcej miejsca na nogi, szersze siedzenia oraz możliwość swobodnego poruszania się po wagonie. Podróżując pociągiem, spotkamy się też z mniej restrykcyjnymi limitami bagażowymi, a także unikniemy czasochłonnych kontroli i odpraw. W podróż koleją możemy zabrać psa, nawet jeśli jest duży, a także rower. Nie musimy też martwić się o utrudnienia w ruchu drogowym, opłaty za autostrady i zmęczenie za kierownicą, jak ma to miejsce, gdy jedziemy własnym autem.



Również ceny biletów kolejowych mogą okazać się atrakcyjne, zwłaszcza przy rezerwacjach z wyprzedzeniem, programach lojalnościowych czy zniżkach dla rodzin i grup. Rezerwując bilety na pociąg, nie musimy też obawiać się kosztów ukrytych — przewoźnicy nie pobierają dodatkowych opłat za bagaż, posiłki, wybór miejsca itp.

Co ważne stacje kolejowe są zazwyczaj zlokalizowane w centrach miast, co oznacza krótszy czas dojazdu do miejsca docelowego w porównaniu do lotnisk najczęściej zlokalizowanych na dalekich peryferiach metropolii.

Oferta polskich przewoźników kolejowych jest coraz bardziej atrakcyjna — na weekendowy city break w stolicy Litwy, Słowacji, Węgier, Czech, Niemiec, czy Austrii bez trudu znajdziemy bezpośrednie połączenie linią kolejową z wielu polskich miast.



Wilno



Od grudnia 2022 roku PKP Intercity uruchomiło bezpośrednie połączenie z Krakowa do Wilna. Pociąg "Hańcza", który dotychczas kończył trasę w Suwałkach, teraz będzie jechał dalej do stacji Mockava na Litwie. Z tej stacji w pobliżu granicy polsko-litewskiej pasażerów zabiera do Wilna litewski pociąg LTG Link. Czeka on na tym samym peronie, przesiadka nie nastręcza więc żadnych problemów. Nie ma też potrzeby kupowania dwóch biletów — za całą podróż płacimy w kasie polskiego przewoźnika, rezerwując miejsce w “Hańczy".

Ceny biletów są przystępne: z Krakowa do Wilna zapłacimy 30 euro, z Warszawy 25 euro, a z Białegostoku 18 euro. Przewóz roweru kosztuje 10 euro, a psa 5 euro. Dzieci do lat sześciu podróżują za darmo, a starsze z dużą zniżką.

Pociąg Kraków-Wilno kursuje codziennie. Odjeżdża z Krakowa o godzinie 4:01, a przyjeżdża na miejsce o 17:34, co oznacza, że cała podróż potrwa nieco ponad 13,5 godziny. W drogę powrotną możemy wyruszyć o 12:10, a przyjazd do Krakowa planowany jest na 23:39. Na trasie do Wilna zatrzymuje się w wielu miastach — w Warszawie, Białymstoku, Augustowie, a także w mniejszych miejscowościach.



Berlin

W tym roku warto wybrać się do Berlina pociągiem. Od kilku miesięcy bowiem, polski przewoźnik PKP Intercity oferuje zniżki w ramach akcji promocyjnej Super Promo International w związku z obchodami 20-lecia obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. Z tej okazji do sprzedaży trafi 20 tysięcy biletów za bardzo niewielkie pieniądze. Przykładowo za bilet z Warszawy do Berlina zapłacimy jedynie 24,90 euro. Standardowy bilet na tej trasie to 52 euro — zniżka jest więc naprawdę duża. Podróż koleją pomiędzy stolicami Polski i Niemiec zajmie około sześciu godzin.



Praga

Również do Pragi będzie można pojechać pociągiem taniej niż zazwyczaj. Od 23.05.2024 roku cena biletu z Krakowa wyniesie 44,90 euro. Standardowo zapłacimy około 420 zł — zniżka w ramach Promo International jest zatem znacząca. Niestety, bilety w cenach promocyjnych wykupywane są bardzo szybko, warto się więc pospieszyć. Podróż Kraków-Praga zajmie jedynie sześć godzin — jest to czas porównywalny do przejazdu na tej trasie samochodem.

Budapeszt

Podróż pociągiem z Warszawy do Budapesztu trwa średnio około 13 godzin, samochodem natomiast powinniśmy pokonać dystans pomiędzy stolicami Polski i Węgier w czasie o cztery godziny krótszym — pod warunkiem jednak, że nie napotkamy na korki, czy inne nieprzewidziane zdarzenia drogowe. Warto więc rozważyć podróż pociągiem, tym bardziej, że z Warszawy do Budapesztu kursuje około osiem pociągów dziennie. Ceny biletów również mogą zachęcić do wyboru tego środka transportu, bo można je kupić w cenie już około 200 zł. W promocji Super Promo w PKP Intercity za bilet z Warszawy zapłacimy 54,90 euro, a z Katowic lub Zabrza — tylko 44,90 euro.

Wzgórze Gellerta, Parlament czy Most Łańcuchowy to jedne z największych atrakcji Budapesztu

Bratysława

Trasa Kraków Główny - Bratysława jest obsługiwana przez około 10 pociągów dziennie. Podróż na tej 296-kilometrowej trasie zazwyczaj trwa 7 godzin i 48 minut. Ekspresem możemy dojechać do stolicy Słowacji nawet w pięć i pół godziny — to czas porównywalny do przejazdu na tej trasie samochodem. Średnia cena biletu to około 70 euro, jeśli zarezerwujemy je z wyprzedzeniem. Warto też poszukać promocji — możliwy jest zakup biletu nawet za mniej niż 40 euro, pod warunkiem jednak, że nie będziemy zbyt długo zwlekać z decyzją — takie okazje sprzedają się jak świeże bułeczki.

