Pielgrzymka na Jasną Górę co roku przyciąga prawdziwe tłumy chętnych. Według danych z 2019 roku w pielgrzymkach do Częstochowy wzięło udział ok. 125 tysięcy osób. Największą okazała się pielgrzymka krakowska (8500 osób). Nieco mniej liczne, ale wciąż duże grupy to: tarnowska, warszawska, radomska, warszawska akademicka i podlaska.

Dlaczego pielgrzymka do Częstochowy?

Polacy pielgrzymują do Częstochowy do sanktuarium Jasna Góra położone na wzgórzu o tej samej nazwie - to jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w naszym kraju. W kaplicy sanktuarium znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, uznawany przez wierzących za cudowny.

Zdjęcie Pielgrzymka na Jasną Górę to prawdziwy fenomen. Co roku decyduje się na nią ponad 100 tysięcy osób / Dietmar Scherf/ullstein bild via Getty Images / Getty Images

Co daje pielgrzymka? Zapewne uczestnicy i uczestniczki będą różnić się w odpowiedziach - każdy idzie tam z własnych powodów. Częstym powodem wyruszenia w drogę jest konkretna intencja, o którą chcemy prosić - zdrowie, błogosławieństwo czy... znalezienie żony lub męża! Pątnicy i pątniczki mówią także o wartościowym spędzeniu czasu wśród innych wierzących, wyciszeniu czy pogłębieniu swojej wiary. Dla wielu osób pielgrzymka na Jasną Górę to dobry sposób spędzenia wakacji czy urlopu, w zgodzie ze swoimi przekonaniami.

Kiedy pielgrzymka do Częstochowy?

Piesze pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie wyruszają co roku w sierpniu z niemal każdego większego miasta w Polsce. Aby sprawdzić, kiedy jest pielgrzymka na Jasną Górę, należy śledzić informacje na stronach konkretnych diecezji, parafii lub zakonów - z każdego miejsca pielgrzymka na Jasną Górę może wyjść w innym terminie.

Tradycyjnie większość z nich przychodzi do Częstochowy 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, niektóre także na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia, ale to nie musi być reguła. Niemal przez cały sierpień na Jasną Górę przychodzą różne grupy pielgrzymkowe.

Jak się przygotować?

Pielgrzymka na Jasną Górę wymaga przygotowań. Typowy dzień pielgrzyma oznacza pokonanie kilkudziesięciu (najczęściej ok. 30, choć to może różnić się w zależności od pielgrzymki) kilometrów pieszo. Ważne jest, żeby być w formie - zwłaszcza jeśli na co dzień prowadzimy raczej siedzący i mało aktywny tryb życia. Przynajmniej miesiąc przed pielgrzymką do Częstochowy warto codziennie wychodzić na długie spacery.

Przed pielgrzymką na Jasną Górę należy sprawdzić stan zdrowia. Warto iść do dentysty na kontrolny przegląd. Jeśli ktoś leczy się przewlekle - zwłaszcza na choroby serca i nadciśnienie, należy skonsultować się ze swoim lekarzem i spytać, czy uczestnictwo w pielgrzymce na Jasną Górę jest wskazane. Należy pamiętać, że pielgrzymka to konkretny wysiłek fizyczny, który najczęściej odbywa się w upale - to może obciążyć organizm. W wypadku zażywania regularnie jakichś leków trzeba zadbać, aby mieć je ze sobą, w czasie drogi dostęp do aptek może być utrudniony.

Co zabrać na pielgrzymkę?

Zazwyczaj pielgrzymi mają ze sobą podręczne mniejsze plecaki, które noszą ze sobą podczas drogi, a drugi, większy, w którym trzymają ubrania, kosmetyki itd. przewożony jest na miejsce noclegu.

Zdjęcie Kto idzie na pielgrzymkę? Decydują się na to ludzie niemal w każdym wieku / Jacek Szydłowski / Forum / Agencja FORUM

Lista rzeczy na pielgrzymkę:

- ubrania: bielizna, skarpety, koszulki, spodnie, cieplejsza bluza lub sweter, krótkie spodenki, długie i lekkie spodnie, wygodne i rozchodzone buty (najlepiej dwie pary: sportowe sandały i miękkie sportowe buty), klapki pod prysznic, piżama

- podstawowe kosmetyki: pasta i szczoteczka do zębów, mydło lub żel pod prysznic, szampon, dezodorant, ręcznik, wilgotne chusteczki i żel antybakteryjny, rolka papieru toaletowego

- apteczka: leki przyjmowane na stałe, bandaż zwykły i elastyczny, opatrunki i plastry, elektrolity, węgiel, maść na zakwasy

- jeśli nocleg przewidziany jest pod namiotem: namiot, śpiwór, menażka, miska

- może się przydać: środek na komary i kleszcze, latarka, pilnik do paznokci

- ponadto codziennie miej przy sobie dokumenty, pieniądze, wodę mineralną, energetyczne przekąski (kanapki, bakalie, banan itp.), kurtkę / pelerynę przeciwdeszczową, nakrycie głowy, mały notes i długopis, tabletki przeciwbólowe, wapno rozpuszczalne, krem z filtrem, turystyczne sztućce i kubek, karimatę lub matę do siedzenia

Pamiętaj także, że pielgrzymka to wydarzenie religijne - warto mieć ze sobą różaniec oraz małe wydanie Biblii.

Zdjęcie Okazałe sanktuarium maryjne góruje nad całym miastem / 123RF/PICSEL

Pielgrzymka na Jasną Górę - i gdzie jeszcze?

Jasna Góra to najbardziej znane miejsce pielgrzymkowe chrześcijaństwa w Polsce, jednak nie jedyne. Polscy katoliccy pątnicy pielgrzymują często m. in. do Gietrzwałdu - jedynego w Polsce miejsca objawień Matki Boskiej zatwierdzonych przez Kościół, ponadto: Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia, Piekar Śląskich, Łagiewnik, Wadowic czy Kalwarii Pacławskiej. Ciekawym miejscem pielgrzymkowym jest Grabarka - to najważniejsze miejsce kultu polskich wyznawców prawosławia.

Z kolei na świecie pielgrzymki odbywają się np. do Lourdes, Loreto, Asyżu, Rzymu, Medziugorje, Guadelupe, Santiago de Compostela czy Ziemi Świętej.

