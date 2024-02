Górale w Zakopanem znów zacierają ręce. Jeszcze niedawno turyści z całej Polski wypoczywali w stolicy polskich Tatr w czasie zimowych ferii. Tanio nie było. Jak pisała w artykule Interii Tak turyści oszczędzają w Zakopanem. "Mam sprawdzone miejsca" Katarzyna Piątkowska, ceny noclegów w Zakopanem od stycznia do lutego w porównaniu do zeszłego roku, wzrosły średnio o 8 proc. Ceny za dobę w Zakopanem wahały się od 60 zł do nawet 700 zł (w hotelach i apartamentach o wysokim standardzie).