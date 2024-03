Wiosna to idealny czas, na wyruszenie w podróż, a zwłaszcza przez miłośniczki roślinności. W kwietniu i maju możemy wziąć udział w festiwalach kwiatowych na przykład w Rzymie czy na Malcie. To właśnie w tym okresie ulice miast opatulone są kolorami i pięknymi zapachami. Marzec to dobry czas, aby rozważyć zakup biletu, ponieważ tego typu wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Być może okaże się to wymarzonym prezentem z okazji Dnia Kobiet? Możemy zaskoczyć kogoś bliskiego lub nawet samych siebie.