Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Spis treści: Gdzie na narty w Polsce? Ekspert wskazał trzy miasta Idealne miejsce dla par oraz rodzin z dziećmi. Tylko 20 minut od polskiej granicy Szczególny ośrodek narciarski we Włoszech. "Wygrywa ciszą, spokojem na trasach"

Gdzie na narty w Polsce? Ekspert wskazał trzy miasta

- Zacznijmy od Polski, tu być może kogoś zaskoczę. Nie zaproponuję Białki Tatrzańskiej czy Szczyrku, a polecę Wisłę, Ustroń i Istebną. Od kilku lat łączy te miejscowości Wispass, wspólny karnet narciarski pozwalający na szusowanie po stokach aż 11 ośrodków. Jeśli dołączymy do tego ofertę sporego miasta, jakim jest Wisła, to okaże się, że mamy bardzo dobre miejsce, warte odwiedzenia na wydłużony weekend - zdradza nam Piotr Burda.

Ośrodek oferuje łącznie około 30 km tras zjazdowych, w tym kilka stoków przystosowanych do jazdy wieczornej. 1 grudnia otwarto pierwsze dwa ośrodki - Siglany i Klepki - a wkrótce dołączą do nich kolejne.

Planując wyjazd na narty do Wisły i okolic, warto rozważyć zakup Wispassu - wspólnego karnetu narciarskiego, który umożliwia korzystanie ze stoków w Wiśle, Ustroniu i Istebnej bez żadnych ograniczeń. Każdy z ośrodków ma swój charakter, inne długości tras i poziomy trudności, co pozwala każdego dnia odkrywać zupełnie nowe miejsca do jazdy.

Jak prezentują ceny skipassów na sezon 2025/2026? Warto pamiętać, że przy zakupie online regularna cena jest niższa o 15 proc.:

Karnet całodzienny

dorośli: 170 zł (po obniżce: 144,50 zł)

dzieci: 145 zł (po obniżce: 123,25 zł)

Karnet na 2 kolejne dni

dorośli: 310 zł (po obniżce: 263,50 zł)

dzieci: 265 zł (po obniżce: 225,25 zł)

Karnet na 3 kolejne dni

dorośli: 435 zł (po obniżce: 369,75 zł)

dzieci: 370 zł (po obniżce: 314,50 zł)

Karnet na 4 kolejne dni

dorośli: 550 zł (po obniżce: 467,50 zł)

dzieci: 465 zł (po obniżce: 395,25 zł)

Karnet na 5 kolejnych dni

dorośli: 655 zł (po obniżce: 556,75 zł)

dzieci: 550 zł (po obniżce: 467,50 zł)

Karnet na 6 kolejnych dni

dorośli: 755 zł (po obniżce: 641,75 zł)

dzieci: 630 zł (po obniżce: 535,50 zł)

Karnet na 7 dni

dorośli: 960 zł (po obniżce: 816,00 zł)

dzieci: 800 zł (po obniżce: 680,00 zł)

Karnet całosezonowy

dorośli: 2400 zł (po obniżce: 2040,00 zł)

W Wiśle na narciarzy czekają również stoki do jazdy wieczornej ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Warto również pamiętać, że Wisła to nie tylko świetne warunki do jazdy na nartach, ale też miasto pełne atrakcji, które doskonale urozmaicą zimowy wyjazd. Jednym z obowiązkowych punktów programu jest wjazd kolejką linową na szczyt skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. Obiekt powstał w 1933 roku, a przez blisko dwie dekady gościł najważniejsze wydarzenia sportowe, takie jak Puchar Świata, FIS Grand Prix czy Mistrzostwa Polski.

Miłośnicy skoków narciarskich powinni odwiedzić także Galerię Sportowych Trofeów Adama Małysza, gdzie zgromadzono aż 1046 eksponatów - w tym 383 puchary i 118 medali. Wśród nich znajdują się m.in. medale z Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City i Vancouver, Kryształowe Kule za triumfy w Pucharze Świata oraz wiele innych unikatowych pamiątek.

W Wiśle działa też Muzeum Narciarstwa, w którym można zobaczyć wyjątkowe eksponaty, m.in. narty z końca XIX wieku.

Do listy atrakcji miasta w tym roku dołączyła nowa wieża widokowa, otwarta 2 grudnia. To imponująca, 38-metrowa drewniana konstrukcja z ponad 700-metrową ścieżką w koronach drzew. Z jej szczytu rozciąga się widok na Beskidy, Śląsk Cieszyński, a przy sprzyjającej pogodzie nawet na Tatry oraz aglomerację śląską.

Otwarcie nowej wieży widokowej miało miejsce 2 grudnia Piotr Burda archiwum prywatne

Idealne miejsce dla par oraz rodzin z dziećmi. Tylko 20 minut od polskiej granicy

- Oddalając się nieznacznie od południowej granicy Polski polecam Bachledkę, słowacki ośrodek dla każdego, szczególnie dla rodzin z dziećmi i zakochanych - mówi nam Piotr Burda.

Ośrodek położony jest na szczycie Magury Spiskiej, zaledwie 30 km na północ od Popradu i niespełna 20 minut jazdy samochodem od polskiej granicy. Z jego stoków rozciąga się spektakularna panorama Tatr Bielskich, która zachwyca o każdej porze roku.

Na narciarzy czeka 13 tras o łącznej długości ponad 11 km, rozlokowanych w trzech dolinach - każda z nich oferuje zupełnie inną perspektywę i wrażenia z jazdy. Ośrodek ten będzie idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi oraz początkujących narciarzy. Większość tras to bowiem łatwe i przyjazne odcinki - aż prawie 8 km łagodnych zjazdów, które świetnie sprawdzają się na start przygody na stoku.

- Dzieci zachwycą się położonym na szczycie przedszkolu narciarskim i trasie do nauki jazdy, a wieczorem z chęcią przed snem pójdą z rodzicami na spacer w koronach drzew, ścieżka prowadzi na szczyt drewnianej wieży widokowej. Zimą jest pięknie oświetlona, a widoki przednie - wyjaśnia dalej założyciel portalu narty.pl.

Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka znajduje się na styku Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego i wznosi się na wysokość 24 metrów. Taka perspektywa gwarantuje niezwykłe widoki oraz wyjątkowy klimat spaceru wśród koron drzew. Trasa połączona jest z wieżą widokową, gdzie z tarasu widokowego położonego na wysokości 32-metrów można podziwiać zachwycającą panoramę Tatr.

Jednak jak dodaje Piotr Burda, Bachledka to ośrodek, który pokochają nie tylko najmłodsi:

- Zakochanym spodoba się nocleg w jednym z położonych na szczycie apartamentów, wschód słońca w cenie. I ważne, ośrodek należy do polsko słowackiego karnetu Tatry Super Ski.

Projekt ten łączy liczne ośrodki narciarskie w Polsce i na Słowacji, umożliwiając korzystanie z nich w ramach jednego wspólnego karnetu. Skipass obejmuje szeroki wybór stoków na terenie Podhala, Gorców, Spisza i Pienin - w sumie aż 19 ośrodków (15 w Polsce i 4 na Słowacji) oraz 118 tras narciarskich o łącznej długości blisko 84 km. Dzięki temu każdego dnia możemy odkrywać nowe miejsca i cieszyć się różnorodnością terenów narciarskich.

Ile kosztują karnety Tatry Super Ski?

Karnet 1-dniowy

dorośli: 150 zł

dzieci: 140 zł

Karnet 2-dniowy

dorośli: 285 zł

dzieci: 265 zł

Karnet 3-dniowy

dorośli: 410 zł

dzieci: 380 zł

Karnet 4-dniowy

dorośli: 525 zł

dzieci: 485 zł

Karnet 5-dniowy

dorośli: 635 zł

dzieci: 585 zł

Karnet 6-dniowy

dorośli: 730 zł

dzieci: 670 zł

Karnet 7-dniowy

dorośli: 835 zł

dzieci: 765 zł

Co ciekawe, możemy również zakupić skipass obowiązujący wyłącznie w Bachledce, jednak ceny są niemal takie same jak w przypadku karnetu na 19 ośrodków.

Wyjątkowa ścieżka w koronach drzew, unosi się dokładnie 24 metry nad ziemią Tomasz Kawka/East News East News

Szczególny ośrodek narciarski we Włoszech. "Wygrywa ciszą, spokojem na trasach"

- Jadąc jeszcze dalej na południe, dotrzemy do mojego ulubionego regionu narciarskiego. Południowy Tyrol to najpiękniejsza część Dolomitów, każdy znajdzie ośrodek dla siebie, ja tylko podpowiem, że mój ulubiony Maso Corto choć mały, to wygrywa ciszą, spokojem na trasach, które uwaga sięgają 3200 m n.p.m. Bliskość Merano, Bolzano, zamku Reinholda Messnera i najwyżej położony hotel w Europie to czubek góry lodowej mojego zachwytu nad Maso Corto - tłumaczy Piotr Burda.

Maso Corto to kameralny kurort narciarski położony w południowotyrolskiej dolinie Val Senales, tuż przy granicy z Austrią, w rejonie Ötztaler Alpen. Miejscowość znajduje się u podnóża lodowca Hochjoch - jednego z najatrakcyjniejszych lodowców w Europie. Ośrodek słynie z wymagających, ale doskonale przygotowanych tras, które przyciągają przede wszystkim narciarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych. Mimo niewielkich rozmiarów, Maso Corto oferuje świetnie rozwiniętą infrastrukturę oraz dostęp m.in. do snowparku.

Na narciarzy czeka 16 tras o łącznej długości 37 km, położonych na wysokościach od 2011 do 3212 m n.p.m. Dzięki tak korzystnemu położeniu sezon trwa tu wyjątkowo długo - świetne warunki do jazdy panują od października aż do maja.

Obecne ceny skipassów prezentują się następująco:

Karnet 1-dniowy

dorośli: 49 €

dzieci: 32 €

Karnet 2-dniowy

dorośli: 96 €

dzieci: 61 €

Karnet 3-dniowy

dorośli: 139 €

dzieci: 89 €

Karnet 4-dniowy

dorośli: 179 €

dzieci: 114 €

Karnet 5-dniowy

dorośli: 215 €

dzieci: 137 €

Karnet 6-dniowy

dorośli: 246 €

dzieci: 157 €

Karnet 7-dniowy

dorośli: 266 €

dzieci: 170 €

Cena skipassów zależy od sezonu. Podane wyżej stawki obowiązują do 19 grudnia, natomiast w okresie świątecznym mogą być wyższe o około 10-15 euro. Niewielka podwyżka - zwykle o nieco ponad 5 euro - dotyczy również sezonu C, czyli terminów 07.01-30.01.2026, 28.02-20.03.2026 oraz 11.04-10.05.2026.

Południowy Tyrol to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów narciarskich w Europie 123RF/PICSEL

W okolicy Maso Corto znajdziemy wiele pięknych miejsc i atrakcji. Jednym z miast, które warto odwiedzić jest Merano, malowniczo położone między górami. Słynie przede wszystkim z term, a szczególnie z kompleksu Terme Merano otoczonego zielenią, który obejmuje 15 basenów wewnętrznych i 10 zewnętrznych. Urokliwe jest także zabytkowe centrum miasta - pełne klimatycznych barów, kafejek i restauracji serwujących dania kuchni regionalnej.

Innym miejscem wartym odwiedzenia jest Bolzano, stolica Południowego Tyrolu. To niezwykle malownicze miasto otoczone zielonymi górami, zachwycające o każdej porze roku. Obowiązkowym punktem wizyty w mieście jest Muzeum Archeologiczne Południowego Tyrolu, w którym zobaczyć można słynnego "człowieka z lodu" - Ötziego. Jego doskonale zachowana mumia przetrwała w alpejskim lodowcu aż 5300 lat.

Warto również przespacerować się po historycznym centrum Bolzano, zaczynając wędrówkę na Piazza Walther - głównym placu miasta, który powstał w 1808 roku za czasów bawarskich. Tuż przy nim wznosi się imponująca katedra, wyróżniająca się kolorową dachówką oraz ciekawą mieszanką stylu gotyckiego i romańskiego.

Niezależnie od tego, czy planujemy spędzić cały wyjazd na stoku, czy chcemy połączyć jazdę na nartach z odkrywaniem lokalnych miast, kuchni i tradycji, Maso Corto to naprawdę ciekawy kierunek na zimowy wypoczynek.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 18 grudnia.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

Podróże na własną rękę: Największa pułapka tanich lotów Karolina Burda INTERIA.PL

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL