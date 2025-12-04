Spis treści: Miętus pospolity - niedoceniana ryba z polskich rzek Delikatne mięso i mało ości. Miętus smakuje nawet dzieciom Bogactwo składników odżywczych. Dlaczego warto po niego sięgać?

Miętus pospolity - niedoceniana ryba z polskich rzek

Miętus pospolity (Lota lota) to wyjątkowa ryba - jako jedyna z rodziny dorszowatych żyje nie w morzu, lecz w wodach słodkich. Najczęściej spotyka się go w czystych rzekach, strumieniach, górskich potokach oraz w jeziorach zaporowych. Występuje głównie w Europie Północnej i Środkowej, a także w niektórych regionach Azji.

Ryba dorasta przeciętnie do 60 cm długości i około 2 kg masy. Ma charakterystyczne, miękkie ciało o wydłużonym, lekko walcowatym kształcie. Jej łuski są bardzo drobne i osadzone głęboko w skórze, dlatego bywają niemal niewidoczne. Miętus posiada dwie płetwy grzbietowe - krótką, zaokrągloną z przodu oraz drugą, znacznie dłuższą, sięgającą niemal ogona. To właśnie dzięki temu kształtowi wielu wędkarzy rozpoznaje go od razu.

Choć w Polsce wciąż nie należy do najczęściej wybieranych ryb, jego popularność stopniowo rośnie. Coraz częściej pojawia się w restauracjach oraz w ofercie sklepów rybnych jako niedroga, a przy tym wartościowa alternatywa dla dorsza.

Delikatne mięso i mało ości. Miętus smakuje nawet dzieciom

Największym atutem miętusa jest jego mięso - białe, delikatne i bardzo łagodne w smaku. Wielu kucharzy porównuje je właśnie do dorsza, jednak miętus bywa bardziej soczysty i lekko słodkawy. Co ważne, nie ma intensywnego rybiego aromatu, dzięki czemu łatwo przekonać do niego osoby, które na co dzień unikają morskich gatunków.

Dodatkową zaletą jest niewielka ilość ości. Miętus co prawda je posiada, ale są one stosunkowo łatwe do usunięcia, co sprawia, że ryba idealnie nadaje się dla dzieci oraz osób starszych.

Rybę możemy przygotować na wiele różnych sposobów - doskonale smakuje smażony, pieczony, duszony, grillowany, a nawet gotowany w zupach rybnych. Świetnie komponuje się z masłem, koperkiem, natką pietruszki i lekkimi sosami np. cytrynowym, czy ziołowym. Bardzo dobrze smakuje również w panierce, w wersji kotletów rybnych czy jako składnik aromatycznego bulionu. Jego neutralny smak sprawia, że łatwo dopasowuje się do różnych przypraw i dodatków.

Miętus doskonale sprawdzi się na diecie z dodatkami takimi jak ryż i warzywa na parze 123RF/PICSEL

Bogactwo składników odżywczych. Dlaczego warto po niego sięgać?

Miętus to ryba niskokaloryczna - 100 gramów dostarcza około 90 kcal - dlatego dobrze sprawdza się w diecie osób, które dbają o linię. Jest przy tym bardzo bogaty w białko: jedna porcja zawiera średnio aż 19 g pełnowartościowego białka.

Zawartość tłuszczu jest niewielka, około 1 g, ale znajdują się w nim zdrowe kwasy tłuszczowe, w tym nienasycone.

Mięso miętusa to także cenne źródło składników mineralnych: cynku, selenu, wapnia, miedzi, potasu, fosforu, żelaza, magnezu i manganu. Szczególnie wyróżnia się obfitością witamin z grupy B - B1, B2, B3, B6 i B12. To właśnie witamina B12 wraz z żelazem wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i pomaga zapobiegać anemii.

Regularne spożywanie miętusa może także korzystnie wpływać na odporność organizmu, pracę układu nerwowego oraz serca. Eksperci od żywienia przypominają, że ryby powinny pojawiać się w diecie co najmniej dwa razy w tygodniu - a miętus jest jedną z najciekawszych i najzdrowszych propozycji dla osób, które chcą urozmaicić swoje posiłki.

Zapachniało smażoną rybką... Martin przygotowuje wyjątkowego dorsza Polsat Polsat

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL