Aneta Zając o otyłości prawdziwie: Przestańmy oceniać
Gościnią nowego odcinka podcastu "Zdanowicz pomiędzy wersami" była Aneta Zając. W rozmowie z prowadzącą, Katarzyną Zdanowicz opowiadała o tym, jak złożonym problemem jest otyłość. Choroba, którą wciąż wiele osób wciąż bagatelizuje, uznając ją za konsekwencję błędnych nawyków żywieniowych i przyzwyczajeń związanych ze stylem życia.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.