Świąteczne paczki od pracodawców. Co tym razem przygotowały popularne dyskonty?

Według najnowszych statystyk, sklepami, w których Polacy najchętniej i najczęściej robią codzienne zakupy spożywcze (i nie tylko) są Lidl oraz Biedronka. Powodem są oczywiście konkurencyjne ceny, ale także różnorodność i dostępność artykułów. Co na temat warunków zatrudnienia i zarobków mówią pracownicy?

Ich opinie są z reguły pozytywne, jednak w sieci można natknąć się również na te niezbyt pochlebne. Obie firmy podkreślają swoje wysokie standardy, czego dowodem są liczne certyfikaty. Poza tym, że dyskonty te dbają o pracowników oferując im pakiet benefitów, atrakcyjne zarobki, a także wsparcia wdrożeniowe, rokrocznie w okolicach świąt obdarowują pracowników prezentami. Co konkretnie otrzymali w tym roku? Z pewnego źródła wiemy, że i tym razem zarówno Lidl jak i Biedronka stanęły na wysokości zadania.

Oto co pracownica Lidla otrzymała w prezencie na święta. Internauci nie dowierzają

Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się filmik, prezentujący świąteczną paczkę pracownicy Lidla i porównanie zawartości do artykułów, które jej mąż otrzymał w Biedronce.

Młoda kobieta znana na TikToku jako "mandyou90" zaprezentowała podarunki dla dzieci jak i osób dorosłych. Wielu jej obserwatorów było pod ogromnym zaskoczeniem ilością prezentów. Komentowali również inni pracownicy popularnych dyskontów, którzy wyrażali swoje odczucia. Co konkretnie znalazło się w paczkach?

Grudzień to mój ulubiony miesiąc. Porównajmy sobie jak to wyglądało w Lidlu, a jak w Biedronce.

- Syn otrzymał drewniany mikser, wieżę z klocków, kalendarz Kinder oraz drewniany wózek z lodami i książeczkę - wyznała pracownica Lidla.

Tymczasem dla pracowników prezentem była gra przypominająca Dobble i ciepłe skarpety.

- Biedronka dała nam kartę, komplet słodyczy Deluxe, zabawkę Dumel, grę planszową dla najmłodszych, zestaw kreatywny z ciastoliną i farbami, klocki magnetyczne i puzzle - dodała.

Największe wrażenie zrobił jednak na internautach prezent z Biedronki dla dorosłych. Pracownicy otrzymali frytownicę beztłuszczową marki Tefal w wersji XXL.

Lidl dał pracownikom również bony zakupowe na kwotę 1200 zł. Influencerka wyjaśniła, że bony pieniężne z biedronki prezentowały się bardzo podobnie.

Jesteście zaskoczeni ilością prezentów jakie otrzymali pracownicy Lidla i Biedronki?

