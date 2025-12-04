Takie prezenty na święta otrzymali pracownicy Lidla i Biedronki. Zaskoczeni?
W sieci pojawiło się nagranie, które zbudziło ogromne emocje wśród internautów. Pracownica jednego z najbardziej popularnych marketów pokazała, co otrzymała od firmy w ramach prezentu świątecznego. Komentarzom nie ma końca.
Spis treści:
- Świąteczne paczki od pracodawców. Co tym razem przygotowały popularne dyskonty?
- Oto co pracownica Lidla otrzymała w prezencie na święta. Internauci nie dowierzają
Świąteczne paczki od pracodawców. Co tym razem przygotowały popularne dyskonty?
Według najnowszych statystyk, sklepami, w których Polacy najchętniej i najczęściej robią codzienne zakupy spożywcze (i nie tylko) są Lidl oraz Biedronka. Powodem są oczywiście konkurencyjne ceny, ale także różnorodność i dostępność artykułów. Co na temat warunków zatrudnienia i zarobków mówią pracownicy?
Ich opinie są z reguły pozytywne, jednak w sieci można natknąć się również na te niezbyt pochlebne. Obie firmy podkreślają swoje wysokie standardy, czego dowodem są liczne certyfikaty. Poza tym, że dyskonty te dbają o pracowników oferując im pakiet benefitów, atrakcyjne zarobki, a także wsparcia wdrożeniowe, rokrocznie w okolicach świąt obdarowują pracowników prezentami. Co konkretnie otrzymali w tym roku? Z pewnego źródła wiemy, że i tym razem zarówno Lidl jak i Biedronka stanęły na wysokości zadania.
Oto co pracownica Lidla otrzymała w prezencie na święta. Internauci nie dowierzają
Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się filmik, prezentujący świąteczną paczkę pracownicy Lidla i porównanie zawartości do artykułów, które jej mąż otrzymał w Biedronce.
Młoda kobieta znana na TikToku jako "mandyou90" zaprezentowała podarunki dla dzieci jak i osób dorosłych. Wielu jej obserwatorów było pod ogromnym zaskoczeniem ilością prezentów. Komentowali również inni pracownicy popularnych dyskontów, którzy wyrażali swoje odczucia. Co konkretnie znalazło się w paczkach?
Grudzień to mój ulubiony miesiąc. Porównajmy sobie jak to wyglądało w Lidlu, a jak w Biedronce.
- Syn otrzymał drewniany mikser, wieżę z klocków, kalendarz Kinder oraz drewniany wózek z lodami i książeczkę - wyznała pracownica Lidla.
Tymczasem dla pracowników prezentem była gra przypominająca Dobble i ciepłe skarpety.
- Biedronka dała nam kartę, komplet słodyczy Deluxe, zabawkę Dumel, grę planszową dla najmłodszych, zestaw kreatywny z ciastoliną i farbami, klocki magnetyczne i puzzle - dodała.
Największe wrażenie zrobił jednak na internautach prezent z Biedronki dla dorosłych. Pracownicy otrzymali frytownicę beztłuszczową marki Tefal w wersji XXL.
Lidl dał pracownikom również bony zakupowe na kwotę 1200 zł. Influencerka wyjaśniła, że bony pieniężne z biedronki prezentowały się bardzo podobnie.
Jesteście zaskoczeni ilością prezentów jakie otrzymali pracownicy Lidla i Biedronki?
Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl