Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Japonia to kraj, który bez dwóch zdań polecę każdemu, kto szuka czegoś więcej niż typowego wakacyjnego wypoczynku. Prawda jest taka, że jeśli ograniczymy zbędne wydatki i zrezygnujemy z luksusów, cena takiej podróży może być niewiele wyższa, od wakacji all-inclusive w szczycie sezonu w Europie.

Zatem jak zaplanować podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni, by nie zrujnować portfela?

Co warto zwiedzić w Japonii? Te miasta musisz odwiedzić

Pierwszą kwestią, nad którą musimy zastanowić się, planując podróż do Japonii, są miejsca, które chcemy odwiedzić. Nawet jeśli wyjeżdżamy tylko na tydzień, nieruszanie się poza miasto przylotu, którym najczęściej jest Tokio to ogromny błąd. Według mnie podczas pierwszej podróży do Kraju Kwitnącej Wiśni warto odwiedzić Tokio, Kioto i Osakę.

Tokio to ogromna i nowoczesna metropolia, która zachwyca swoją różnorodnością i energią. Zwiedzanie miasta warto rozłożyć na okręgi specjalne (nazywane też dzielnicami) i każdego dnia odwiedzać atrakcje i zabytki w obrębie jednego lub dwóch z nich. Okręgami, które musimy zobaczyć, są:

Shibuya - z najsłynniejszym na świecie skrzyżowaniem, które każdego dnia przecinają setki tysięcy ludzi.

Taito - tam możemy zobaczyć najstarszą buddyjską świątynię Sensō-ji oraz staromodną ulicę handlową Yanaka Ginza.

Shinjuku - kolorową dzielnicę znaną z neonów i bogatego życia nocnego.

Chuo - gdzie możemy odwiedzić nowoczesną i luksusową dzielnicę Ginza, nazywaną "Japońskim Oxford Street"

Z kolei miłośnicy natury koniecznie powinni wybrać się na wycieczkę na górę Fudżi, czyli najwyższy szczyt Japonii, będący symbolem tego pięknego kraju. Amatorzy górskich wędrówek mogą wspiąć się na jej szczyt (wycieczka trwa 5-7 godzin w zależności od trasy), natomiast większość turystów przyjeżdża oglądać Fudżi z okolic jeziora Yamanaka

Kolejnym miejscem, w które warto wybrać się podczas pierwszej podróży do Japonii, jest Osaka, uznawana za kulinarną stolicę Japonii. Warte uwagi jest niezwykle kolorowe Dotonbori - które udowodni nam, że kuchnia japońska to nie tylko sushi i ramen. W tym miejscu znajdziemy szeroki wybór lokalnych przysmaków, takich jak takoyaki (kulki z ośmiornicą), czy też okonomiyaki (japońskie naleśniki z kapusty). W Osace warto też zwiedzić słynny zamek Osaka-jo, który zachwyca swoją architekturą oraz otaczającym go parkiem.

Z Osaki koniecznie musimy udać się do Kioto, w którym poznamy tradycyjną stronę Japonii. Niegdyś miasto to pełniło funkcję stolicy Japonii, a do dziś zachowało się tam wiele zabytków i tradycyjnych świątyń. Najważniejsze miejsca do zobaczenia to Kinkaku-ji, czyli Złoty Pawilon, Fushimi Inari-taisha z tysiącami czerwonych bram torii, a także Kiyomizu-dera, czyli malowniczo położony buddyjski kompleks świątynny. To miasto jest idealnym miejscem dla osób pragnących poczuć atmosferę dawnej Japonii i zanurzyć się w kulturze kraju.

Rozwiń

Tanie loty do Japonii. Bilety od 2500 zł w dwie strony? To możliwe!

Największym wydatkiem związanym z podróżą do Japonii są zazwyczaj bilety lotnicze. Warto jednak zwrócić uwagę na aktualne promocje, które pozwalają znacznie obniżyć koszty podróży. Obecnie bilety z Warszawy do Tokio znajdziemy już od około 2800 zł, jeśli zdecydujemy się na loty z przesiadkami.

Linie lotnicze SAS, oferują bilety w tej cenie z długą przesiadką w Kopenhadze, co może być świetną okazją na zwiedzenie miasta, czy jeśli tego potrzebujemy - odpoczynek w trakcie podróży. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą zyskać dodatkowy dzień na zwiedzanie, zanim dotrą do Japonii. Zwróćmy jednak uwagę na to, że bilety w takiej cenie dostępne są na loty do marca 2025.

Rezerwując bilety, pamiętajmy, że wiosna, zwłaszcza przełom marca i kwietnia, to sezon kwitnienia wiśni, czyli sakury, który przyciąga tłumy turystów. Jeśli planujemy wizytę właśnie w tym okresie, za bilety lotnicze zapłacimy co najmniej 4000 zł.

Czasem możemy trafić na wyjątkowe promocje oferowane przez PLL LOT, gdzie ceny bezpośrednich lotów z Warszawy do stolicy Japonii spadają do 2500 zł, szczególnie poza sezonem, na przykład jesienią lub zimą. Warto więc obserwować strony przewoźników, a także regularnie sprawdzać ceny biletów za pośrednictwem Skyscannera czy też Google Flights.

Do stolicy Japonii polecimy za mniej niż 3 tys. zł w dwie strony 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej odwiedzić Japonię? Tego okresu lepiej unikać

Wybór odpowiedniego terminu podróży do Japonii może znacząco wpłynąć na jej koszty oraz nasze wrażenia. Najpopularniejszym okresem jest wiosna, czyli czas kwitnienia wiśni. Tradycja hanami, która polega na podziwianiu kwitnących różowych kwiatów, do dziś kultywowana jest przez Japończyków i przypomina im o ulotnej naturze życia. Dla turystów jest to wspaniały czas na wizytę w Kraju Kwitnącej Wiśni, jednak duża popularność tego okresu przekłada się na znaczący wzrost cen.

Kiedy więc jest najtaniej? Jeśli jednak chcemy uniknąć tłumów i wysokich cen, warto rozważyć podróż jesienią lub zimą. Te pory roku również mają wiele do zaoferowania - przede wszystkim luty. Wówczas w Sapporo, na wyspie Hokkaido, odbywa się Festiwal Śniegu. To wydarzenie, organizowane od ponad 70 lat, oferuje turystom możliwość podziwiania imponujących rzeźb z lodu i śniegu. Warto dodać, że jest to jedno z największych zimowych wydarzeń w Japonii, które przyciąga turystów z całego świata.

Bilety w dobrych cenach znajdziemy również na wrzesień, jednak pamiętajmy, że lato może okazać się mniej komfortowym okresem do zwiedzania ze względu na wysokie temperatury i dużą wilgotność powietrza. Jeśli zdecydujemy się na wyjazd latem, również we wrześniu, warto przygotować się na temperatury sięgające powyżej 30 stopni Celsjusza.

Japonia najpiękniej wygląda na przełomie marca i kwietnia, gdy rozpoczyna się sezon kwitnienia wiśni 123RF/PICSEL

Jak tanio podróżować po Japonii? Mało kto wie o nocnych autobusach

Podróżowanie po Japonii może być kosztowne, zwłaszcza jeśli chcemy korzystać z pociągów Shinkansen (osiągających prędkość do 320 km/h). Przykładowo za bilet z Tokio do Osaki zapłacimy 400 zł. Taka podróż trwa niecałe 2,5 godziny.

Dla osób z ograniczonym budżetem dobrą alternatywą są autobusy nocne, które łączą najważniejsze japońskie miasta, Choć podróż trwa znacznie dłużej niż pociągiem (niekiedy całą noc), pozwala zaoszczędzić na noclegu oraz na samym bilecie. Ja za podróż z Tokio do Osaki zapłaciłam 115 zł, kupując bilet z miesięcznym wyprzedzeniem przez internet.

Osoby, które są w stanie przeznaczyć nieco więcej pieniędzy na podróż, mogą rozważyć zakup Japan Rail Pass - biletu umożliwiającego nielimitowane podróże pociągami JR przez 7, 14 lub 21 dni. Choć koszt biletu może wydawać się wysoki (np. ok. 1000 zł za 7 dni), to w przypadku dłuższego pobytu i planowania kilku dalszych podróży szybko się zwraca.

Noclegi na każdą kieszeń. Hostele czy tradycyjne ryokany?

Podczas planowania wyjazdu do Japonii warto rozważyć różne opcje noclegowe. Na portalach rezerwacyjnych możemy znaleźć zarówno tanie hostele, jak i tradycyjne japońskie ryokany.

Moim priorytetem podczas poszukiwania noclegu była niska cena i dobra lokalizacja. Kierując się takimi kryteriami, w Osace znalazłam bardzo tani hotel, który kosztował nas 440 zł dla 2 osób za cztery noce. Mowa dokładniej o malutkim pokoju 2-osobowym z łóżkiem piętrowym bez łazienki. Niestety hotel pozostawiał wiele do życzenia, pokoje były małe i dość brudne, jednak czego można się spodziewać za 55 zł za noc?

I ponownie, dla osób, które nie mają tak ograniczonego budżetu, świetną propozycją będą ryokany, czyli tradycyjne pensjonaty, które oferują nam możliwość wynajęcia autentycznego pokoju w japońskim stylu z matami ze słomy ryżowej, futonami zamiast łóżek oraz możliwość kąpieli w onsenie (gorących źródłach). Ceny noclegów w ryokanie zaczynają się od 300 za dwie osoby za noc, ale doświadczenie jest bezcenne.

W ryokanach możemy wynająć tradycyjne pokoje w stylu japońskim 123RF/PICSEL

Jedzenie w Japonii - czy jest drogie? Jedząc w tych miejscach sporo zaoszczędzisz

Japonia może być tania także pod względem wyżywienia. Ceny w restauracjach są porównywalne do polskich, a street food często wypada jeszcze taniej. Warto spróbować lokalnych dań, takich jak ramen czy udon, które kupimy już za około 15-20 zł za porcję. Popularne są także tanie, samoobsługowe restauracje sushi typu conveyor belt, gdzie sushi przyjeżdża do naszego stolika na taśmie. Przykładem takiego miejsca jest popularne Sushiro, gdzie za obiad zapłaciłam około 30 zł.

Dla oszczędnych podróżników dobrą opcją są sklepy typu konbini (24-godzinne minimarkety), gdzie można kupić gotowe dania w przystępnych cenach. Znajdziemy tam bento (zestawy obiadowe), onigiri (ryżowe kulki z nadzieniem) oraz przekąski, które można podgrzać na miejscu. Przykładowo za bułkę z makaronem soba (tak, z makaronem!) zapłacimy ok. 3,70 zł, a za zestaw różnorodnych sushi z naprawdę smacznym i świeżym nigiri ok. 17 zł.

Wymagane dokumenty. Czy do Japonii potrzebna jest wiza?

Podróż do Japonii dla turystów z Polski jest stosunkowo prosta pod względem formalności. Do przekroczenia granicy wystarczy ważny paszport.

Przy wyjazdach turystycznych, służbowych lub naukowych do 90 dni wiza nie jest wymagana.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 28 listopada.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne