Podróże z dzieckiem w praktyce. "Każda podróż dla dzieci jest okazją do nauki, obserwacji"

Podróże z dziećmi, zwłaszcza te nieco dalsze, poza Polskę, budzą mieszane uczucia wśród rodziców. Z jednej strony, są okazją do wspólnego spędzania czasu i odkrywania nowych miejsc, z drugiej - stanowią logistyczne wyzwanie, które budzi obawy związane z komfortem maluchów. Czy warto zatem zabierać dzieci w podróż?

- Czasem słyszę, że dzieci należy zostawiać w domu, "przecież i tak nic z tego nie zapamiętają." Nie zgadzam się z tym. Pod względem poznawczym każda podróż dla dzieci jest okazją do nauki, obserwacji, odbierania nowych bodźców. Dzieci w każdym wieku, to nie tylko członkowie rodziny, to też część społeczeństwa. Podróż to również okazja dla dzieci do socjalizacji - mówi nam Aleksandra Tabor, blogerka i autorka książek podróżniczych i obyczajowych, mama 15-miesięcznego chłopca.

Blogerka w kwietniu tego roku, wraz z mężem i 13-miesięcznym synkiem poleciała do Chorwacji. Podczas dwutygodniowej objazdówki wypożyczonym samochodem rodzina zwiedziła południe Chorwacji, okolice Mostaru w Bośni i Hercegowinie i Zatokę Kotorską w Czarnogórze. Po podróży postanowiła podzielić się z nami doświadczeniami, związanymi z zagranicznym wyjazdem z dzieckiem.

- Podróżowanie z dzieckiem to zupełnie inne podróżowanie niż bez dzieci - wyznała.

Jak wybrać kierunek i termin podróży? Zwróć uwagę na temperaturę

Zorganizowanie pierwszej podróży z dzieckiem może dla wielu rodziców okazać się nieco przytłaczającym zadaniem — w końcu musimy myśleć o takim wyjeździe w zupełnie innych kategoriach niż dotychczas. Bardzo ważne jest zatem, aby na początku wybrać nie tylko przyjazny dzieciom cel podróży, ale i odpowiednią datę.

- Ze względu na temperatury na podróż do Chorwacji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny wybrałam kwiecień. Na przykład w Dubrowniku, zrezygnowaliśmy pierwszego dnia ze zwiedzania głównej atrakcji, czyli murów obronnych miasta ze względu na palące słońce. Innym powodem była też mniejsza liczba turystów. Chociaż Dubrownik, Zatoka Kotorska czy Mostar, to miejsca, które przyciągają dużo turystów, to kwiecień jest jeszcze spokojny.

Pamiętajmy więc, że planując wyjazd z dzieckiem w miesiącach letnich, warto wybrać miejsce, w którym unikniemy upałów. Jeśli jednak planujemy wyjazd w szczególnie ciepłe miejsca np. na południe Europy, pamiętajmy o zadbaniu o komfort i bezpieczeństwo dziecka, oraz o zaplanowaniu wakacji w taki sposób, by maluchy nie były narażone na zbyt długie przebywanie na słońcu.

Aleksandra na wakacje w Chorwacji z dzieckiem wybrała kwiecień z uwagi na niższe temperatury i mniejsze tłumy Aleksandra Tabor archiwum prywatne

Środek transportu ma duże znaczenie. "Zalecenia fizjoterapeutów są bardzo jasne"

- W zeszłym roku pojechaliśmy z 5-letnią córką samochodem do Włoch, nad jezioro Garda. Tam wynajmowaliśmy domek dla całej rodziny. Postanowiliśmy pojechać samochodem, ponieważ cenimy sobie niezależność i komfort. Mamy duży bagażnik i mogliśmy spakować do niego wszystko, dla córki zabraliśmy nawet łóżeczko turystyczne i zabawki do wody. Podróżowaliśmy z noclegiem na granicy austriackiej, robiąc przerwy co 2 godziny, albo nawet częściej - mówi nam Joanna, mama 6-letniej Zuzi.

Mimo że dla wielu rodziców podróż samochodem może okazać się dużo wygodniejszą opcją, która zapewnia komfort, prywatność, a także umożliwia łatwiejsze zapakowanie i przewiezienie potrzebnych rzeczy, to takie rozwiązanie ma też swoje minusy.

- Niestety podróż była dość męcząca dla wszystkich i trwała znacznie dłużej niż w przypadku podróży we dwoje. Jednakże musiało to tyle trwać, bo staraliśmy się, aby podróż była komfortowa i przede wszystkim bezpieczna - dodaje.

Pamiętajmy więc, że nie zawsze podróże samochodem są najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli podróżujemy z malutkimi dziećmi. Planując podróż z maluchami, warto zastosować się do zaleceń specjalistów:

- Zalecenie fizjoterapeutów są bardzo jasne, należy unikać długotrwałych podróży z malutkimi dziećmi. Dlatego zrezygnowałam z jazdy autem i rozpoczęłam szukanie połączeń lotniczych. Najbardziej odpowiadał nam lot do Dubrownika, ponieważ przypadał na porę drzemki mojego synka - mówi nam Aleksandra.

Organizując dalekie podróże samochodowe z małymi dziećmi, pamiętajmy o częstych postojach 123RF/PICSEL

Jak przygotować się na podróż samolotem z dzieckiem? Mamy radzą co warto spakować

Podróż samolotem z dzieckiem może budzić w nas wiele obaw. Pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie dziecka do lotu pozwoli nam zadbać o jego komfort i bezpieczeństwo. To, w jaki sposób to uczynimy, w dużej mierze zależy od wieku dziecka.

- Przed pierwszym lotem kupiłam książeczkę, która pokazywała, co może nas czekać na lotnisku i to się super sprawdziło u mojego wtedy dwulatka i jakoś pozwoliło oswoić całą sytuację - mówi nam Natalia, nasza czytelniczka, która pierwszą samolotową podróż z maluchem odbyła do Holandii.

Podróżując z dużo młodszymi dziećmi, musimy przede wszystkim zadbać o wygodny wózek lub nosidełko.

- Specjalnie na tę podróż kupiłam lekki wózek spacerówkę. Na lotnisku można podjechać z wózkiem aż do wejścia do samolotu. Obsługa pod wejściem odbiera wózek i odprowadza do luku bagażowego. Dobrze jest mieć pokrowiec, aby wózek się nie wybrudził. Jednak już drugi raz wózka bym nie wzięła. Okazało się, że bardziej przydało się nosidełko - tłumaczy nam Aleksandra.

Co ciekawe wiele linii lotniczych oferuje bezpłatne przewożenie składanego wózka dziecięcego dla dzieci do drugiego roku życia w luku bagażowym. Warto więc sprawdzić, czyli linia lotnicza, którą planujemy odbyć podróż, również oferuje takie udogodnienie.

Kolejnym ważnym pytaniem, które zadają sobie rodzice przed podróżą jest "co spakować do samolotu na podróż z dzieckiem?". Odpowiedź będzie się różnić w zależności od wieku i potrzeb malucha:

- Na pokład i do bagażu podręcznego możemy zabrać ze sobą picie dla malucha i jedzenie. Ja wybrałam ulubione przysmaki, czyli gwarancję, że nie będzie wybrzydzania i zdziwienia. Dla maluchów fajnie sprawdzają się musy - pomagają odtykać uszy podczas startu i lądowania. Z kolei dla starszaka sprawdzi się lizak - radzi nasza czytelniczka Natalia.

Mamy podkreślają też, że bardzo ważne jest przygotowanie się na drzemkę:

- Na podróż samolotem przygotowałam w podręcznej torebce: ulubiony kocyk, zabawki i ulubioną poduszkę. Poduszka przydała się najbardziej podczas karmienia piersią. Synek szybko usnął tuż po starcie. Lot trwał godzinę i czterdzieści minut, czyli tyle ile standardowa drzemka mojego synka wyjaśnia nam Aleksandra.

Podróż samolotem, również ta krótka może być nużąca nawet dla dorosłych. Z tego powodu w środkach transportu musimy zadbać o rozrywkę dla dzieci. Warto zabrać ze sobą zabawki i przedmioty, które na dłuższy czas zainteresują i skupią uwagę malucha.

- Ja także polecam wspólne pakowanie plecaczka na drogę, jakaś ulubiona przytulanka czy autko zawsze w cenie, w zanadrzu dobrze mieć całkiem nową zabawkę lub książeczkę, a w razie kryzysu ściągnięte bajki na telefonie - dodaje Natalia.

Wiele linii lotniczych oferuje bezpłatne przewożenie składanego wózka dziecięcego dla dzieci w luku bagażowym 123RF/PICSEL

Wakacje z dziećmi w Polsce i za granicą. Jakich noclegów warto szukać?

Jednym z największych problemów dotyczących podróży z dziećmi okazuje się szukanie noclegów przyjaznym maluchom. Rodzice podkreślają, że wyjazdy z dziećmi wymagają znacznie wcześniejszego dokładniejszego planowania, a szukanie noclegów przez internet jest nie lada wyzwaniem.

- Niestety wiele pensjonatów i miejsc noclegowych nie opisuje udogodnień dla dzieci, trzeba dopytywać, a to wymaga szukania noclegu z wyprzedzeniem. Przed narodzeniem synka potrafiłam z dnia na dzień zdecydować się na wyjazd, a noclegów szukałam na miejscu. Mając rodzinę, takie spontaniczne wypady odpadają i trzeba ostrożnie planować cały wyjazd i sprawdzać warunki - mówi nam Aleksandra.

Jak opisuje, podczas rezerwacji noclegu napotkała problemy, a utrudniona komunikacja z hotelem w sprawie łóżeczka dla dziecka sprawiły, że zdecydowała się zrezygnować z rezerwacji i poszukać kameralnego noclegu w mniejszych miejscowościach u prywatnych gospodarzy. Na podobne problemy natrafiła Natalia:

- Dziwiło mnie bardzo, że choć widziałam oferty przestronnych pokoi o powierzchni 25 metrów kwadratowych, z łóżkiem queen size, gdzie spokojnie moglibyśmy zmieścić się z dzieckiem, to wyszukując noclegu dla 3-osobowej rodziny, często wyświetlały się oferty na dwa pokoje. Na logikę, 3-latka samego nie zamelduję, a jednak fajnie by było spać razem w jednym pokoju - mówi z przekorą nasza czytelniczka.

Natalia zdecydowała się na wynajem mieszkania, które jak sama wyjaśniła, pod względem cenowym wypada podobnie do hotelu, jednak zapewnia dużo większą wygodę. Podobne rozwiązanie co roku wybiera pani Joanna, mama 6-letniej dziewczynki:

- Wyjeżdżając czy to w Polsce, czy za granicę zawsze rezerwuję domki, najlepiej z ogródkiem i to blisko natury, bo to również jest atrakcją dla dzieci. Takie noclegi dają nam swobodę, wygodę i prywatność, a, jako że na wakacje zawsze jeżdżę samochodem, wszystkie potrzebne mi rzeczy takie jak łóżeczko mam przy sobie.

O czym jeszcze musimy pamiętać? Oto kwestie, o których lepiej nie zapominać

W ferworze planowania wakacji z dziećmi wielu rodziców zapomina o kilku ważnych aspektach, które warto mieć na uwadze. Natalia radzi, aby:

- Sprawdzić dokumenty odpowiednio wcześniej - czy mamy ważny paszport lub dowód dziecka, EKUZ i inne ubezpieczenia... nawet najlepiej zaplanowana podróż nie uda się bez ważnych dokumentów.

Oprócz nich, w naszym bagażu musi znaleźć się dobrze wyposażona apteczka, sprawdzone kosmetyki, w tym kremy z filtrem przeciwsłonecznym dedykowane dla dzieci. Oczywiście pamiętajmy też o zabraniu wszystkich niezbędnych artykułów dla dzieci, z których korzystamy na co dzień, a także dodatkowych ubrań czy też butelek i smoczków, na wypadek, gdy coś nam się zagubi w podróży.

Przygotowując plan podróży, bierzmy też pod uwagę możliwe zmiany i nieprzewidziane sytuacje.

- Ważne jest, aby podczas podróży mieć alternatywę. Gdy nasz maluszek chciał zostać na plaży i się bawić, to nie przerywaliśmy tego. Na ten dzień mieliśmy zaplanowane zwiedzanie w Czarnogórze Herceg Novi nad Zatoką Kotorską. Jednak nasz synek miał inne plany, chciał zostać w Chorwacji - mówi nam Aleksandra.

Jak sama tłumaczy podczas planowania, dla niej najważniejsze było utrzymanie rytmu dnia synka pomimo zmieniającego się otoczenia. Bazując na swoich doświadczeniach ma również radę dla rodziców przygotowujących się do podróży z maluchami:

- Wielu rodziców planuje podróż autem na czas drzemki dziecka. My zrobiliśmy inaczej, podróżowaliśmy przed drzemką lub po niej. Chodziło o to, aby synek wyspał się w wygodnym łóżeczku, dzięki temu dalsza część dnia z przemieszczaniem się odbywała się z wypoczętym dzieckiem, które miało siłę na spacery - wyjaśniła.

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 25 lipca.

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

