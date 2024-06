Tu poczujesz się jak w Holandii. Wielkopolski Szlak Wiatraczny to nietypowa atrakcja na mapie Polski

Wielkopolska , a dokładniej okolice Leszna przyciągają turystów nietypową atrakcją, dzięki której region ten zyskał miano "polskiej Holandii" . Chodzi o zabytkowe wiatraki, które możemy podziwiać, przemierzając Wielkopolski Szlak Wiatraczny. Co ciekawe, jest to najdłuższy tego typu szlak w Europie. Niegdyś Wielkopolska nazywana była "zagłębiem młynarstwa w Europie", a na jej ziemiach można było naliczyć aż 12 tys. młynów wiatrowych. Obecnie przemierzając Wielopolski Szlak Wiatraczny , możemy podziwiać zaledwie 50 zachowanych, zabytkowych wiatraków, z czego większość pochodzi z końca XVII wieku lub początki XIX wieku.

Wielkopolskie wiatraki to głównie drewniane koźlaki , które wyróżniają się nie tylko wyglądem, ale i konstrukcją. W odróżnieniu od powszechnie znanych holenderskich młynów murowanych koźlaki budowane były na nieruchomej podstawie, zwanej kozłem. Pozwalała ona na obrót wiatraka w kierunku wiejącego wiatru przy pomocy specjalnego dyszla.

Na wycieczkę wybrać możemy się zarówno samochodem, jak i rowerem, jednak wówczas warto dopasować trasę do własnych możliwości.

Największe skupiska młynów wiatrowych można znaleźć w południowo-zachodniej części Wielkopolski, w okolicach Leszna, Kościana i Przemętu. Szlak rozpoczyna się w Rydzynie, znanym przede wszystkim z imponującego barokowego zamku Leszczyńskich. Tam znajduje się 250-letni wiatrak Józef, który pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku.



Następnie w pół godziny rowerem lub zaledwie 8 minut samochodem dojedziemy do Leszna, gdzie przy ul. Strumykowej 3 stoi jeden z najpopularniejszych obiektów na szlaku, czyli wiatrak Antoni z I połowy XVIII wieku. Mielił on ziarno aż do 1993 roku, a jego imponująca drewniana konstrukcja wciąż zachwyca odwiedzających.



Jednym z ciekawszych punktów na trasie jest Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, oddalonej od Leszna o około 8 km i prezentuje kompleks trzech zabytkowych wiatraków z XVIII wieku.