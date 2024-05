Co w Zatoniu? To miejsce zachwyci niejednego turystę

Wielu określa go miejscem idealnym na ucieczkę od miejskiego zgiełku. 52-hektarowa powierzchnia parku krajobrazowego, kusząc zielenią, daje bowiem szansę na odprężenie i zaznanie nieco relaksu. A wszystko to z bogatą historią w tle.

Księżna mieszkała w Zatoniu po powrocie z Francji, nieprzerwanie do 1844 roku. Chwaliła sobie tamtejszy, wiejski klimat i sympatię mieszkańców. W 1841 roku, po wizycie króla Fryderyka Wilhelma IV, podjęła jednak ważną decyzję. Zdecydowała o przebudowie pałacu i powiększeniu ogrodu - zmieniła go w klasycystyczny budynek, ozdabiając oranżerią i cieplarnią, a całość zwieńczając okazałym parkiem krajobrazowym. Jak pisała w swoim dzienniku, wszystko po to, by "uczynić go naprawdę imponującym i okazałym".