Majestatyczna bazaltowa formacja skalna tworząca Pańską Skałę składa się z pionowych, wielobocznych słupów, które ściśle do siebie przylegają. Bazaltowe kolumny osiągające wysokość do 20 metrów i średnicę około 25 centymetrów, układają się równolegle do siebie, tworząc strukturę przypominającą piszczałki organowe. Jest to formacja o charakterze wulkanicznym, która wykształciła się z lawy, uwięzionej w wulkanicznym kominie około 25-30 milionów lat temu, a która nie dotarła na powierzchnię ziemi. Magma bazaltowa, schładzająca się niezwykle powoli pod ziemią, doprowadziła do pęknięć i stworzenia tego niepowtarzalnego wzoru. Podobna formacja geologiczna w Europie znajduje się jedynie na plaży Reynisfjara na Islandii, gdzie również zwana jest organami, jednak bazaltowe kolumny Pańskiej Skały mają bardziej regularne kształty.