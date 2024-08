Naturalna strona Gminy Muszyna. Idealna trasa dla rowerzystów

Jedną z najpopularniejszych tras rowerowych w Gminie Muszyna jest Szlak Wód Mineralnych, który prowadzi przyjezdnych przez nadpopradzkie kurorty uzdrowiskowe Muszyny-Złockie oraz Żegiestowa-Zdroju. To trasa, dzięki której można zobaczyć najciekawsze punkty w okolicy. Wśród atrakcji na szczególną uwagę zasługują największe w Polsce Ogrody Sensoryczne i Biblijne. Ogrody Zmysłów podzielone są na 8 stref: zdrowia, zapachu, dźwięku, smaku, wzroku, Afrodyty, baśni i legend o Muszynie.

Ogrody w Muszynie Karolina Burda INTERIA.PL

Warto odwiedzić zarówno te antyczne, jak i nowoczesne, które ozdobione są barwnymi kwiatami oraz rzeźbami Adonisa, Antiope, Hebe, Kanefory i Talii. Wody na terenie ogrodów zamieszkiwane są przez czarne łabędzie, kaczki rajskie oraz gęsi krótkodziobe, które można karmić przysmakami z pobliskich automatów.

Natomiast w pobliżu ogrodu zapachów można udać się na wieżę widokową, aby podziwiać malownicze widoki gór. Dodatkowo w Ogrodach Sensorycznych nowożeńcy oraz pary świętujące jubileusze mogą posadzić symboliczne drzewko miłości.

Ogrody Zmysłów Karolina Burda INTERIA.PL

Na Szlaku Wód Mineralnych spotkamy także największą w kraju mofetę, nazywaną także „oddechem diabła”. Została odkryta w 1983 roku przez prof. H. Świdzińskiego. Choć widok „bąbęlkujących oczek” nie jest spektakularny, to jednak warto się tam chwilę zatrzymać. Szlak ten nie tylko umożliwia podziwianie piękna natury, ale także daje możliwość poznania historii i tradycji regionu.

Szlak Wód Mineralnych Karolina Burda INTERIA.PL

Aktywny wypoczynek i lecznicze właściwości. Czego chcieć więcej?

Na szlaku można znaleźć ogólnodostępne zdroje wód mineralnych, które znane były krajanom już średniowieczu. Wody te uznawane są za lecznicze i wykorzystywane są do kuracji pitnych, kąpieli oraz inhalacji. Niektóre pijalnie dostępne są wyłącznie sezonowo od maja do października, jednak innymi punktami można cieszyć się przez cały rok, np. pijalnia Milusia, Ratuszowa, czy Ciechini.

Podróżując po Muszynie weź ze sobą butelkę na wodę Karolina Burda INTERIA.PL

Na trasie dostępne jest 13 przystanków, które umożliwiają odpoczynek i regenerację podczas ok. 33-kilometrowej trasy. Miejsca te są tak rozmieszczone, aby każdy mógł cieszyć się jazdą, niezależnie od poziomu kondycji. Szlak Wód Mineralnych jest odpowiedni zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i rodzin z dziećmi. Trasa ta oferuje również malownicze widoki na dolinę Popradu oraz otaczające ją góry. Wzdłuż szlaku znajdują się liczne tablice informacyjne, które przybliżają historię i geologię regionu. Jest dobrze oznakowany i regularnie utrzymywany, co gwarantuje bezpieczną i komfortową jazdę.

Złockie uzdrowisko Karolina Burda INTERIA.PL

"Drewniana" trasa rowerowa i najpiękniejsza wieś w Małopolsce

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce obejmuje 255 cennych zabytków, w tym kościoły, cerkwie, dzwonnice, dwory, wille i skanseny, będące ważnymi przykładami ludowej kultury. Trasa została utworzona w 2001 roku z inicjatywy Województwa małopolskiego, a obiekty zostały oznakowane do 2003 roku. W tym samym roku cztery drewniane kościoły z Małopolski zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to: kościół św. Michała Archanioła w Binarowej, kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz kościół św. Filipa i Jakuba w Sękowej. W 2013 roku do listy UNESCO dołączyły cztery cerkwie: w Powroźniku, Owczarach, Kwiatoniu i Brunarach Wyżnych. Szlak promuje i chroni unikalne drewniane dziedzictwo regionu.

Cerkwia w Powroźniku Karolina Burda INTERIA.PL

Na terenie gminy Muszyna Zdrój znajduje się 10 obiektów wchodzących w skład Szlaku Architektury Drewnianej. Są to cerkwie: św. Kośmy i Damiana w Wojkowej, św. Dymitra w Szczawniku, św. Łukasza w Jastrzębiku, św. Dymitra w Leluchowie, św. Michała Archanioła w Dubnem, św. Kośmy i Damiana w Miliku, Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce, św. Michała Archanioła w Żegiestowie, św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku oraz św. Dymitra w Złockiem.

Warto dodać, że jest to jedna z tras, lubianych jest przez rowerzystów. Umożliwia historyczne doznania i zwiedzanie muszyńskich miejscowości. Czy wiedzieliście, że Sołectwo Powroźnik w 2021 roku w konkursie Małopolska Wieś zostało uznane za najpiękniejszą wieś tego regionu? To jednak tylko namiastka tego, co możecie odkryć na tej trasie.

Powroźnik Karolina Burda INTERIA.PL

Nowa atrakcja w Muszynie. Mało kto o niej słyszał

Miłośnicy górskich wędrówek i widokowych atrakcji znajdą w Muszynie wiele do odkrycia. W szczególności warto zwrócić uwagę na wieżę widokową na górze Malnik, która została udostępniona pod koniec listopada 2023 roku. Ta imponująca konstrukcja, licząca 40 metrów wysokości, oferuje zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne pasma górskie.

Żółty szlak Karolina Burda INTERIA.PL

Dla osób planujących rowerową wyprawę w to miejsce, zalecane jest skorzystanie ze sprzętu górskiego lub elektrycznego, co ułatwi pokonanie trudniejszego terenu. Piesza trasa na Malnik jest stosunkowo prosta i rozpoczyna się od cmentarza żydowskiego, skąd można dojść na szczyt w około 30 minut. Rowerem podróż może być jednak bardziej wymagająca ze względu na strome odcinki. Widoki z wieży wynagradzają jednak wszelki trud włożony w dotarcie na szczyt.

Widok z wieży widokowej Karolina Burda INTERIA.PL

Zalew, który przyciąga turystów jak magnes

Ciekawym miejscem do odwiedzenia rowerem np. z Muszyny jest zalew Klimkówka, który swoim urokiem w ciepłe dni przyciąga wielu turystów i lokalnych mieszkańców. Położony w malowniczej dolinie, otoczony zielonymi lasami zalew oferuje liczne atrakcje dla miłośników aktywnego wypoczynku. Na miejscu można poleżeć na plaży, pływać rowerkiem wodnym, czy kajakiem, co zapewnia wspaniałe doznania na świeżym powietrzu.

Sielankowe widoki w Gminie Muszyna Karolina Burda INTERIA.PL

Trzeba jednak pamiętać, że trasa rowerowa z Muszyny do Klimkówki jest wymagająca, gdyż liczy ok. 50 km. Czyni to ją odpowiednią raczej dla bardziej doświadczonych kolarzy. Dla tych, którzy preferują mniej intensywną wyprawę, istnieje możliwość dotarcia do zalewu autem i zwiedzenia okolicy na rowerze, co pozwala cieszyć się pięknem przyrody bez nadmiernego wysiłku. Klimkówka to także doskonałe miejsce na relaks, gdzie można odpocząć od roweru i zregenerować zmęczone mięśnie. Okolice zalewu oferują spokojne i urokliwe krajobrazy, które zachęcają do dłuższego pobytu i odkrywania pobliskich tras spacerowych.

Klimkówka Karolina Burda INTERIA.PL

***

O cyklu "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. Zajrzymy więc do Sosnowca, Radomia, Wałbrzycha, sprawdzimy "polskie Malediwy" i wiele innych nieoczywistych miejsc. Bądźcie z nami przez całe lato!

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne