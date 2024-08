Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, po przyjeździe do Łodzi, to to, że jest miejscem wielu sprzeczności, które nadają mu ciekawego klimatu. Podczas spacerowania uliczkami w stronę centrum można dostrzec różnorodność. Po jednej stronie stare, zabytkowe budynki, wołające o konserwację, a po drugiej nowoczesne bary, które tętnią życiem do późnej godziny. Warto zwrócić uwagę również na kreatywne murale znajdujące się na blokach, które nadają miastu kontrastu. Poznaj Łódź od innej strony.