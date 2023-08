Spis treści: 01 Jędrzejów - podstawowe informacje

02 "Miasto zegarów". Muzeum im. Przypkowskich

03 Co jeszcze warto zwiedzić w Jędrzejowie?

Jędrzejów - podstawowe informacje

Jędrzejów to miasto położone w województwie świętokrzyskim, między Kielcami a Krakowem - leży w odległości prawie 40km od tych pierwszych i niespełna 80km od stolicy Małopolski. Z obu miast można dojechać tam w większości po drodze ekspresowej S7 (na części odcinka z Krakowa wciąż jest jeszcze w budowie).

Prawa miejskie Jędrzejów uzyskał już w 1271 roku, następnie stracił je w XIX wieku i odzyskał w 1916 roku. Jest położony na dawnej ziemi krakowskiej. Obecnie miasto zamieszkuje około 14 tysięcy mieszkańców. Przepływają przez nie dwie małe rzeczki - Brzeźnica i Jasionka.

"Miasto zegarów". Muzeum im. Przypkowskich

Jędrzejów nie bez powodu nazywany jest "miastem zegarów". To tutaj znajduje się Muzeum im. Przypkowskich, które zajmuje zaszczytne trzecie miejsce na świecie pod względem liczebności i wartości zegarów słonecznych - po Planetarium w Chicago i Science Museum w Oxfordzie. Zbiór liczy ponad 600 zegarów słonecznych i astronomicznych przyrządów pomiarowych.

Istniejącą do dziś bibliotekę Muzeum założył w XVIII wieku Jan Józef Przypkowski, profesor matematyki i astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei za zbiory zegarów odpowiadał Feliks Przypkowski - lekarz, którego wielką pasją była astronomia i gnomonika. Po jego śmierci rodzina w 1962 roku przekazała kolekcję, rozbudowaną przez jego syna Tadeusza, państwu, dzięki czemu powstało Muzeum ich imienia.

Zdjęcie Muzeum im. Przypkowskim znajduje się na jędrzejowskim Rynku / archiwum prywatne

Muzeum zlokalizowane jest na Rynku w dwóch sąsiadujących budynkach - zabytkowej aptece przyklasztornej z 1712 roku. Bilet normalny kosztuje 20 złotych, a ulgowy 15. Zwiedzanie zawsze odbywa się z przewodnikiem - każda kolejna grupa wchodzi co pół godziny.

Zdjęcie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie / archiwum prywatne

Zdjęcie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie / archiwum prywatne

W pierwszej kolejności zwiedza się dom rodziny Przypkowskich, w którym zachowane są autentyczne przedmioty przez nich używane np. buty czy zastawa kuchenna. W kilku pomieszczeniach można już zobaczyć to, co najważniejsze, czyli zegary. Jednak największa ich kolekcja zgromadzona jest w osobnej sali.

Zdjęcie W Muzeum znajduje się trzecia największa kolekcja zegarów słonecznych na świecie / archiwum prywatne

Zdjęcie Jędrzejów jest nazywany miastem zegarów / archiwum prywatne

Dodatkowo, w piwnicy Muzeum znajduje się dział gastronomii z naczyniami kuchennymi i zastawami stołowymi. Można zobaczyć również odtworzone wnętrza pokojów z początku XX wieku. W korytarzu przy wyjściu są z kolei organizowane wystawy czasowe, najczęściej sztuki współczesnej lokalnych artystów. Za budynkami mieści się piękny ogród, który można odwiedzić za darmo.

Zdjęcie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie / archiwum prywatne

Zdjęcie Ogród w Muzeum im. Przypkowskich / archiwum prywatne

Co jeszcze warto zwiedzić w Jędrzejowie?

W Jędrzejowie znajduje się także zespół klasztorny cystersów wraz z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Wojciecha i bł. Wincentego Kadłubka, klasztorem, dzwonnicą, bramą, murem z basztami oraz ogrodem. To tutaj przez kilka ostatnich lat życia mieszkał i zmarł Wincenty Kadłubek, biskup krakowski i autor Kroniki dziejów Polski.

Zdjęcie Zespół klasztorny cystersów w Jędrzejowie / archiwum prywatne

W mieście mieści się stacja kolei wąskotorowej, z której w okresie wakacyjnym co niedzielę wyjeżdża Ciuchcia Ponidzie. Za 38 złotych w przypadku biletu normalnego i 31 ulgowego można przejechać się do Motkowic, gdzie jest czas na odpoczynek i ognisko, i z powrotem.

Wypocząć można natomiast w Jędrzejowie w Parku Miejskim, w którym znajdziemy też skatepark. Obok niego mieści się kąpielisko na sztucznym zalewie, oddane do użytku w 2012 roku.

Zdjęcie Park Miejski w Jędrzejowie / archiwum prywatne

Zdjęcie Kąpielisko w Jędrzejowie / archiwum prywatne

