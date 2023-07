Spis treści: 01 Największa atrakcja parku - Jezioro Góreckie. To idealne miejsce na spacer

02 Piesza wycieczka szlakiem turystycznym im. prof. Adama Wodziczki

03 Najpiękniejsze trasy rowerowe. Idealne na weekendowe wypady za miasto

04 Gdzie plażować w Wielkopolskim Parku Narodowym? Oto najpiękniejsze kąpieliska

05 Atrakcje turystyczne WPN to nie tylko szlaki piesze i rowerowe

Wielkopolski Park Narodowy położony jest w województwie wielkopolskim, około 20 km na południowy zachód od Poznania. Jego powierzchnia wynosi 7584 ha, natomiast wraz z otuliną jest niemal dwukrotnie większa. Wielkopolski Park Narodowy powstał w 1957 roku jako siódmy z kolei park narodowy w Polsce. Chroni on bogatą polodowcową rzeźbę terenu, która związana jest z działalnością lądolodu skandynawskiego w czasie tzw. zlodowacenia bałtyckiego. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajdziemy 11 jezior, liczne pagórki, wydmy oraz wielkie głazy narzutowe w tym, mierzący cztery metry tzw. Głaz Leśników.

Reklama

Zobacz również: POLSKA NA WŁASNE OCZY: Jak sołtys Ptaszkowej dorobił się milionów, grając na trąbce? Oto najdowcipniejsza wieś w Polsce

Największa atrakcja parku - Jezioro Góreckie. To idealne miejsce na spacer

Powierzchnia Jeziora Góreckiego wynosi 64 ha. Unikatowa fauna i flora okolic akwenu sprawiły, że jest on obecnie obszarem ochrony ścisłej. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy - Zamkowa i Kopczysko. Ta pierwsza swoją nazwę zawdzięcza ruinom XIX-wiecznego zamku szlacheckiego Klaudyny Potockiej, które możemy dostrzec z jednego z brzegów jeziora. Jednakże nie zobaczymy ich z bliska - jezioro Góreckie, jak i większość jezior w WPN, jest objęte ochroną ścisłą, co oznacza, że nie możemy po nim pływać, ani się w nim kąpać.

Tereny wokół Jeziora Góreckiego to idealne miejsce na spacer, a także piknik w lesie. Na ścieżce prowadzącej wokół akwenu znajdziemy wiele drewnianych ławek, a także polanę, która uchodzi za miejsce piknikowe. Spacerując trasą turystyczną wokół jeziora, możemy podziwiać piękny krajobraz akwenu skrytego za drzewami. Na całej trasie towarzyszyć nam będzie relaksujący śpiew ptaków.

Zdjęcie W wielu miejscach na szlaku wzdłuż brzegu jeziora znajdziemy miejsca biwakowe / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Nad brzeg Jeziora Góreckiego prowadzą dwa szlaki turystyczne:

trasa im. prof. Adama Wodziczki - mająca 9,5 km pętla wychodząca z Osowej Góry

- mająca 9,5 km pętla wychodząca z Osowej Góry trasa "Szlak Kosynierów" - 8-kilometrowy szlak z Osowej Góry do Puszczykówka

Zobacz również: Turkusowe jezioro niedaleko Poznania. Plaża wygląda jak z bajki

Piesza wycieczka szlakiem turystycznym im. prof. Adama Wodziczki

W parku narodowym znajdziemy cztery piękne trasy, jednak najchętniej wybieraną przez turystów jest trasa Adama Wodziczki - nazwana na cześć inicjatora utworzenia WPN. To najbardziej malowniczy szlak, który zachwyci nas swoim pięknem niemal na każdym kroku.

Trasa rozpoczyna się w Osowej Górze, a dokładniej przy Głazie Zamoyskiego, przy parkingu. Mijając niebywałe pomniki przyrody takie jak np. rozłożystą lipę szerokolistną, wąwóz, a także głaz narzutowy poświęcony pamięci prof. Adama Wodziczki, docieramy do urokliwego Jeziora Kociołek, które otoczone jest bujnym lasem. Następnie trasa prowadzi obok zarastającego Jeziora Skrzynka, które słynie z bogatej flory roślin naczyniowych wodnych i błotnych m.in. kwitnących grzybieni białych, czy też grążeli żółtych. Następnie docieramy do Jeziora Góreckiego, a stamtąd wracamy do Osowej Góry.

Zdjęcie Leśne szlaki Wielkopolskiego Parku Narodowego zapierają dech w piersi / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Najpiękniejsze trasy rowerowe. Idealne na weekendowe wypady za miasto

Wybierając się na wycieczkę rowerową po Wielkopolskim Parku Narodowym, musimy mieć świadomość, że na wielu fragmentach szlaków dla pieszych obowiązuje zakaz wjazdu rowerów. Z tego powodu przygotowując się na wyprawę rowerową, musimy wybrać jedną z czterech tras, stworzonych specjalnie dla rowerzystów:

szlak Luboń - Puszczykowo (12,5 km)

szlak Jeziory - Puszczykowo (5,5 km)

szlak Mosina - Stęszew - Tomice (22 km)

szlak Szreniawa - Wiry - Szreniawa (25 km)

Zdjęcie W wielu miejscach szlaki turystyczne zakazują wjazdu rowerów, dlatego udając się na wycieczkę rowerową, wybierajmy tylko trasy rowerowe / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega również trasa słynnego Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania. Jego łączna długość wynosi około 173 km. Oprócz przejazdu przez bujne, zielone lasy WPN, trasa umożliwia nam odwiedzenie rowerem wyjątkowych miejsc w okolicy Poznania, w tym:

Zamku w Kórniku,

Pałacu w Rogalinie,

Jeziora Kierskiego,

Wielkopolskiego Parku Narodowego,

poligonu w Biedrusku,

Puszczy Zielonki, wraz ze znajdującą się tam Dziewiczą Górą i wieżą widokową.

Zobacz również: Zamek w skale to tylko przykrywka. Korytarze ciągną się kilometrami

Gdzie plażować w Wielkopolskim Parku Narodowym? Oto najpiękniejsze kąpieliska

W Wielkopolskim Parku Narodowym znajdziemy trzy plaże udostępnione dla turystów oraz mieszkańców okolicznych miast. Pierwszą z nich jest kąpielisko nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim na terenie gminy Mosina. Plaża powstała z inicjatywy pobliskiego hotelu. Latem rodziny z dziećmi mogą korzystać z kąpieliska pod opieką ratowników.

Kąpielisko Glinianki w Mosinie to kolejne miejsce, w którym osoby odwiedzające WPN mogą zrelaksować się na plaży lub zażyć kąpieli. Nazwa tego miejsca odwołuje się do jego historii - niegdyś na terenie parku wydobywano glinkę ceramiczną. Po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko wypełniono wodą, a miasto Mosina postanowiło utworzyć tam kąpielisko miejskie.

Jeśli jednak chcielibyśmy zrelaksować się na łonie natury pośród pięknej i bujnej zieleni, idealnym miejscem na plażowanie jest Jezioro Jarosławieckie. Akwen ukryty jest w lesie, a aby się do niego dostać, musimy zostawić samochód na leśnym parkingu przy poniemieckiej drodze zwanej Greiserówką, a następnie przejść około jeden kilometr, piękną malowniczą trasą leśną.

Zdjęcie Jezioro Jarosławieckie słynie z niebywale czystej wody i pięknych widoków / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Jezioro Jarosławieckie to dobre miejsce na kąpiele z uwagi na bardzo czystą wodę oraz łagodne zejście. Od 2013 roku funkcjonuje tam strzeżone kąpielisko. Główna plaża jest dość nieduża, jednak znajdziemy nad nią sporo odkrytej przestrzeni w tym drewniane ławeczki. Tam możemy położyć się na trawie, w cieniu leśnych drzew, które sprawiają, że ten "dziki" akwen wygląda jak miejsce z bajki. Niedaleko jeziora znajdziemy miejsce na ognisko, a także niewielki bar oraz toaletę.

Jest to jedno z ulubionych miejsc okolicznych mieszkańców. Mieszkanka Mosiny, którą tam spotkaliśmy, przyznaje, że od wielu lat regularnie przyjeżdża nad Jezioro Jarosławieckie.

Lubię tu przyjeżdżać, zwłaszcza z dziećmi. Jest tu cicho i spokojnie, a co istotne mimo tej pozornej dzikości, jest tu bezpiecznie, a kąpieliska strzegą ratownicy. Poza tym można znaleźć tutaj dużo cienia, a ja nieszczególnie lubię wystawiać się na słońce. Może i dookoła jest wiele pięknych jezior, ale żadne nie ma tyle uroku, co Jezioro Jarosławieckie twierdzi Pani Natalia.

Zdjęcie Plaża nad Jeziorem Jarosławieckim to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek / Agata Zaremba/Interia.pl / Archiwum autora

Atrakcje turystyczne WPN to nie tylko szlaki piesze i rowerowe

Mimo że to piękna natura jest największym atutem okolicy, w tej części województwa znajdziemy wiele innych atrakcji. Oto niektóre z nich:

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach - ekspozycja muzealna zawiera informacje oraz eksponaty dotyczące skał, minerałów, pomników przyrody, ekosystemów jeziornych. Znajdziemy tam również akwaria z rybami, które występują w jeziorach WPN. W jednej z sal zobaczymy wystawę dotyczącą zwierząt, które w epoce lodowcowej zamieszkiwały teren dzisiejszego WPN.

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie - poświęcone życiu i twórczości polskiego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera, możemy zobaczyć tam m.in. wiele pamiątek przywiezionych z wypraw.

Wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie - wieża znajduje się na wysokości 140 metrów n.p.m., natomiast jej wysokość to niemal 17 metrów. Możemy z niej podziwiać wspaniałą panoramę Wielkopolskiego Parku Narodowego. U jej podnóży znajdziemy kąpielisko Glinianki, o którym wspomnieliśmy wyżej. Niestety na ten moment wieża jest czasowo zamknięta.

***

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć radą, co można zobaczyć w naszym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. Zajrzymy do małych miasteczek, legendarnych uzdrowisk i zapomnianych zamków. Popłyniemy wodami tajemniczych jezior, poplażujemy na polskich Malediwach. Pójdziemy leśną ścieżką, gdzie oczy poniosą. Bądźcie z nami przez całe lato!