W północnej części atrakcji turystycznej znajduje się Królewski Dzwon Zygmunta , z którym wiąże się ciekawy przesąd. Uważa się, że dotknięcie lewą ręką jego serca pomoże spełnić pomyślane wówczas marzenie. Co ciekawe, ma mieć szczególną moc w przypadku problemów i bolączek sercowych, więc to także idealne rozwiązanie dla osób poszukujących miłości i bratniej duszy. Jednak osoby w relacjach mogą uwzględnić dzwon w harmonogramie walentynkowej randki i okazać romantyczny gest życząc sobie od losu wspólnej przyszłości. Ceny biletów rozpoczynają się od 25 zł za osobę i obejmują między innymi wstęp do Katedry, Grobów Królewskich, Dzwonu Zygmunta, Muzeum Katedralnego ora Muzeum Archidiecezjalnego. Może to być ciekawy punkt na urozmaicenie spotkania i zaskoczenie swojego partnera.

Osoby lubiące aktywność fizyczną powinny wybrać się na wspólną jazdę na łyżwach, np. do Ice-Parku Kraków w Parku Jordana lub na lodowisko Cracovia. To niezwykle klimatyczny i zabawny pomysł na udaną randkę. Warto udać się także na spacer wzdłuż Wisły z widokiem na Zamek Królewski na Wawelu. To dosyć klasyczna, ale zawsze udana opcja na miło spędzone chwile. W pobliżu znajduje się także Bulwar Wołyński, gdzie znajduje się koło Cracow Eye za ok. 35 zł za osobę oraz balon widokowy za ok. 120 zł. Z obu atrakcji można podziwiać niepowtarzalną panoramę Krakowa, a szczególnie spektakularny widok jest o zachodzie słońca.