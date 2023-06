Wybierając się w zagraniczną podróż, większość z nas już wcześniej planuje, co chcielibyśmy przywieźć do domu. Często jest to jedzenie lub napoje, np. lokalne słodycze czy trunki. Jednak niektórzy wybierają bardziej oryginalne pamiątki, co nie zawsze wychodzi im na dobre.

Piasek, muszelki, kamienie

Z powodów prawnych lepiej powstrzymać się od przywożenia z wakacji pamiątek typu piasek, muszelki czy kamienie. W wielu krajach wywożenie takich przedmiotów z plaży jest po prostu zakazane i karalne, np. na Wyspach Kanaryjskich, Sardynii czy Hawajach.

Dodatkowo, mówi się, że te "skarby" są strzeżone, a na osoby je zabierające z ich naturalnych miejsc sprowadzają nieszczęście.

Pióra i inne zwierzęce elementy

Niefortunne będzie z kolei przywiezienie ptasich piór czy innych elementów zwierzęcych (np. dekoracje z kości) lub roślinnych. Choć mogą się wydawać ekologiczną pamiątką z wyjazdu, mają negatywną symbolikę i podobno przynoszą do domu "śmierć".

Pióra są związane z cierpieniem zwierząt i mają przynosić pecha tym, którzy je zbierają. Można zebrać jedynie piórko leżące na ziemi.

Maski rytualne i oko proroka

Dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie przywozić z wakacji również rytualnych masek. Nie wiadomo do końca, co się z nimi wiąże i do czego służyły w przeszłości. Mogą być nacechowane agresywnie i przyciągać nieznane duchy oraz pecha.

Niejasna jest także energia tzw. oka proroka, czyli niezwykle popularnej pamiątki przywożonej z Grecji i Turcji. Choć wiele osób wierzy, że chroni przed nieszczęściami, jedna z historii wokół niego głosi, że raczej je przynosi.

