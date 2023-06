Czy walizkę trzeba podpisać? Mały szczegół może uratować wakacje

Ostatnie przedmioty trafiają do walizki. Jeszcze tylko dobrze ją zamknąć i ruszyć na lotnisko, ciesząc się na wakacyjny odpoczynek. Hola, hola. Aby nie zrujnować sobie wakacji przed oddaniem bagażu do luku, warto wyposażyć go w jeden niepozorny, ale bardzo przydatny przedmiot. Kosztuje niewiele, a może skutecznie przyczynić się do poprawy komfortu naszego wypoczynku.

Zdjęcie Walizkę, która ma trafić do luku bagażowego w samolocie, każdorazowo warto zaopatrzyć w plakietkę identyfikującą / 123RF/PICSEL

Mowa o identyfikatorze. Walizkę, która ma trafić do luku bagażowego w samolocie, każdorazowo warto zaopatrzyć w plakietkę identyfikującą. Na niej powinny znaleźć się niezbędne dane właściciela: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Te, w przypadku jakichkolwiek problemów, pomogą obsłudze lotniska odnalezienie właściciela walizki, a jeśli ktoś przez pomyłkę weźmie twój bagaż, szybko zorientuje się, do kogo należy i z kim powinien się skontaktować.

Reklama

Zobacz również: Jak szybko odebrać bagaż na lotnisku? Pracownik zdradza trik. Twoja walizka wyjedzie jako pierwsza

Jak oznaczyć bagaż rejestrowany? Ten błąd popełnia wiele osób

Jeśli do wylotu zostało niewiele czasu, a nie udało ci się nabyć podobnego identyfikatora, wystarczy jedynie przywiązać do rączki kolorową wstążkę. Wówczas łatwiej będzie ci rozpoznać swoją walizkę wśród wielu innych. To sprawdzi się szczególnie w przypadku czarnych i ciemnych modeli, na jakie najczęściej stawiają podróżni. Jak się okazuje, te generują problemy.

Zobacz również: Uważaj podczas kontroli. Czego nie wwozić do Czarnogóry, Turcji, Egiptu?

Zeszłego lata na lotnisku we Frankfurcie zapanował prawdziwy chaos komunikacyjny. Jak donosił "Guardian", szef lotniska winą za taki stan rzeczy obarczył właśnie... czarne walizki. Stefan Schulte doradzał pasażerom, aby ci, w miarę możliwości, nosili swoje rzeczy przy sobie i używali bagażu, który można łatwo rozpoznać. Czarne walizki mają być bowiem tak powszechne, że trudno je od siebie odróżnić.

Zdjęcie Czasem wystarczy do walizki przywiązać kolorową wstążkę / 123RF/PICSEL

"Wiele osób podróżuje z czarnymi walizkami na kółkach, co znacznie utrudnia ich identyfikację" — dodał Thomas Kirner, rzecznik prasowy lotniska we Frankfurcie. Te rady warto wziąć sobie do serca również w tym roku. W końcu nikt nie chce dotrzeć do wymarzonego celu swojej podróży, a wtedy zorientować się, że jego walizka przepadła, a w zamian na taśmie wciąż krąży podobny, czarny bagaż, ale wypełniony cudzymi ubraniami.

Zobacz również: Zakazane lub pechowe pamiątki z podróży. Lepiej nie przywoź ich z wakacji