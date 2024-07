Spis treści:

928,3 tys. - tylu turystów w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku odwiedziło Tatrzański Park Narodowy. Tak wynika z raportu opublikowanego przez TPN.

W samym 2023 roku Tatry odwiedziło ponad 4,5 mln turystów. Niezmiennie, najchętniej odwiedzanym miejscem jest Morskie Oko - ok. 700 tys. turystów w zeszłym roku. Od stycznia do kwietnia 2024 liczba ta wynosi ponad 169 tys.

Niektórzy, chcąc uciec przed tłumami zwłaszcza w sezonie, decydują się na odwiedziny u naszych południowych sąsiadów. Na Słowacji jest nieco mniej tłoczno, a w szczycie sezonu letniego i zimowego nawet w najbardziej popularnych miejscach, takich jak np. okolice Starego Smokowca czy Tatrzańskiej Łomnicy turystów jest i tak o wiele mniej niż po stronie polskiej.

- Region tatrzański, leżący na północy Słowacji jest prawdopodobnie najbardziej atrakcyjnym turystycznie rejonem Słowacji (...). Na terytorium Słowacji Północnej leży cztery piąte powierzchni Tatr. Słowacko-polska granica państwowa ogranicza obszar Tatr od północy. Na południu szczyty tatrzańskie stromo opadają do Kotliny Podtatrzańskiej (Podtatranská kotlina) - podaje Slovakia Travel.

- Tatry Wysokie są rajem dla turystów pieszych i taterników. Miłośnicy turystyki pieszej uwielbiają - głównie latem - doliny Tatr Wysokich, wspinaczkę na szczyty wysokotatrzańskie (Krywań - Kriváň, Rysy, Szczyt Gerlachowski - Gerlachovský štít w towarzystwie przewodnika górskiego) oraz przejścia ich grzbietami - czytamy na stronie.

Morskie Oko to jedno z najpopularniejszych miejsc w Tatrach Albin Marciniak/East News East News

Słowacka alternatywa dla Morskiego Oka

Osoby, które nie przepadają za tłumami na szlakach czy popularnych trasach wiodących przez doliny, zamiast nad Morskie Oko, mogą wybrać się nad Zielony Staw Kieżmarski (słow. Zelené pleso, Zelené pleso Kežmarské). To największy ze stawów Doliny Kieżmarskiej w Tatrach Wysokich, położony na wysokości 1542 m n.p.m. Jego powierzchnia wynosi 1,77 ha. Ma 188 m długości i 136 m szerokości, a objętość wód jeziora według obliczeń wynosi 31 755 m3.

Pod koniec XIX wieku poziom wody został sztucznie podniesiony, ponieważ przy wpływającym potoku stworzono niewielką zaporę, co zwiększyło powierzchnię jeziora o 1/3. Staw z trzech stron otaczają strome zbocza sąsiednich szczytów Kozia Turnia, Jastrzębia Turnia i Mały Kieżmarski Szczyt. Z jeziora wypływa natomiast Zielony Potok Kieżmarski, który jest dopływem Białej Wody Kieżmarskiej.

Podróż samochodem z Zakopanego to nieco ponad godzina drogi. Z parkingu Biała Woda, będącego początkiem wycieczki nad Zielony Staw, mamy do przejścia 19 kilometrów. Do celu prowadzi żółty szlak, który wiedzie przez Rzeżuchową Polanę wzdłuż Białej Wody Kieżmarskiej. Czas przejścia z punktu startowego do schroniska to nieco ponad trzy godziny. Droga nad jezioro nie jest zbyt wymagająca - na trasie nie ma trudnych odcinków czy stromych podejść.

Zielony Staw Kieżmarski to największy ze stawów Doliny Kieżmarskiej w Tatrach Wysokich AGNIESZKA LUCZAKOWSKA/REPORTER source East News

Schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim

Nad brzegiem jeziora znajduje się schronisko czynne przez cały rok. Ze względu na dobre warunki do uprawiania różnych sportów, miejsce przyciąga taterników, narciarzy czy rowerzystów. Początki tego miejsca sięgają 1880 roku - pierwsi turyści mogli nocować w tym miejscu jedynie pod gołym niebem. Dopiero później na polanie powstała Egidowa Chata.

W latach 1894-1897 wzniesiono budynek z pięcioma pomieszczeniami, który nazywano Fridrichova Chata (od imienia fundatora arcyksięcia Fryderyka Habsburga) lub Bedrichovą Chatą. W 20-leciu międzywojennym schronisko należało do Oddziału Kieżmarskiego Karpathenverein (węgierski odpowiednik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego). Po wojnie gospodarzami obiektu byli znani sportowcy. Obecnie schronisko ma do dyspozycji ponad 50 miejsc noclegowych (pokoje od 2 do 12 osób).

- Zapewniamy zakwaterowanie w kategorii schroniska turystycznego. Wszystkie łóżka w pokojach wyposażone są w poduszkę, kołdrę i pościel. Zakwaterowanie z własnym śpiworem, bez pościeli w pokoju nie jest możliwe. Istnieje możliwość rezerwacji osobnego noclegu/całego pokoju - należy to zgłosić wcześniej mailowo, ale wtedy płaci się również za wolne łóżka w pokoju - informuje schronisko.

Ile kosztuje nocleg w schronisku? Jedna osoba za nocleg wraz ze śniadaniem zapłaci 40.00€. Każdy kolejny nocleg to koszt 37,50€. Nocleg we własnym śpiworze wraz z opcją śniadania to 24,50€. Dzieci do trzeciego roku życia mogą nocować za darmo (opcja bez swojego łóżka). Z kolei cena noclegu i śniadania dla dzieci w wieku 3-12 lat to 20,50€, a dla młodzieży do 18. roku życia - 23,50€.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne