Wszystkie te skarby związane są z lawinami z lutego tego roku. W rejonie Morskiego Oka zeszło ich jednego dnia, osiem. Tysiące ton śniegu zsunęły się miedzy innymi z Marchwicznej Przełęczy wprost do Morskiego Oka. Lawina była tak potężna, że przełamała taflę jeziora. Całkowicie zasypane zostały schodki wejściowe, warstwy śniegu sięgały 7 metrów.

Gratka dla miłośników tatrzańskich wędrówek

Zdjęcie Monety, strzałka kierunkowa, to tylko kilka przedmiotów, które trafią na licytację / Katarzyna Piątkowska / archiwum prywatne

Z dna jeziora lawina "wyorała" między innymi stare monety, które trafiły na licytację. Część pochodzi z PRL-u, ale wśród nich są też pięćdziesięciogroszówki z 1949 roku. Przy okazji leśniczy Grzegorz Bryniarski zwraca się z apelem do turystów. - Monety wrzucane do jeziora korodują, uwalniają niebezpieczne substancje. Wystawiona na licytację euro centówka z 2014 roku tak skorodowała, że przykleiła się do skały.

Gratką dla wielbicieli tatrzańskich wędrówek będzie przełamana tabliczka kierunkowa na Rysy.

Zdjęcie Strzałka kierunkowa na Rysy / Katarzyna Piątkowska / Archiwum autora

Fani tatrzańskiej przyrody zachwycą się plastrem z około stuletniej limby, która została wywrócona przez lawinę na mostek.

Jest też dodatkowy bonus. Jeżeli kwota przekroczy 10 000 złotych zwycięzca będzie miał okazję z bliska przyjrzeć się pracy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Spędzi cały dzień na dyżurze z leśniczym z obwodu ochronnego Morskie Oko Grzegorzem Bryniarskim. - Przeprowadzimy rutynowe patrole w rejonie Morskiego Oka. Możemy pójść nad Czarny Staw, Wrota Chałbińskiego albo wybrać prostsze zadania. Na pewno będzie to ciekawy dzień.

Licytacja trwa do 24 października, do godziny 20:00. Wszystkie szczegóły można znaleźć na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego na Facebooku.