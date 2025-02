Co wpływa na cenę biletów na samolot? Kluczowe kwestie

Koszty lotów dynamicznie się zmieniają, a wpływają na to różne czynniki, takie jak popyt i podaż. Im robi się większe zainteresowanie danym kierunkiem, który staje się wręcz trendem, tym cena będzie rosnąć. Kluczowa jest także sezonowość, gdyż koszty mogą zwiększyć się wraz z okresem wakacyjnym, świątecznym, czy długimi weekendami. Znaczenie może także mieć dzień tygodnia, dla przykładu loty w weekendy zazwyczaj są droższe niż te we wtorki czy środy. Dodatkowo bardzo popularne trasy, które odbywają się dosyć często i są obsługiwane przez wielu przewoźników, mają niższe ceny dzięki swojej konkurencji. Jednakże mniej uczęszczane kierunki mogą okazać się droższe. Na cenę biletów wpływają także opłaty lotniskowe, podatki i koszty obsługi.

Podczas kupowania biletów na wakacje warto mieć na uwadze wspomniane wyżej chwyty marketingowe, które mają zmusić nas do przepalenia wakacyjnego budżetu. Są na to jednak rozmaite sposoby. Jennie, była stewardesa zacytowana przez brytyjski serwis express.co.uk, zdradziła kilka tajników budżetowego podróżowania. Tłumaczy, że jest pewne "okienko", z którego powinniśmy korzystać. Wypada ono na 13-21 dni przed konkretnym lotem. Zdaniem stewardesy możemy wtedy zaoszczędzić ok. 8% pierwotnej ceny.